La Junta declara el desamparo provisional del bebé abandonado en Sevilla, que se encuentra en el hospital

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha confirmado este miércoles la declaración de desamparo provisional del bebé encontrado abandonado en un portal en la barriada Madre de Dios de Sevilla.

Según fuentes de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el bebé se encuentra hospitalizado y se ha iniciado el protocolo "habitual en estos casos".

Asimismo, han indicado que cuando el menor salga del centro hospitalario se tomará la "medida más adecuada", siendo previsiblemente acogido por una familia.

Por otro lado, la Policía Nacional ha abierto una investigación para localizar a los padres del menor que fue encontrado por los vecinos de la barriada este martes en un portal.