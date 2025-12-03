La Junta defiende su inversión en educación especial en La Rinconada (Sevilla) frente a críticas por "falta de recursos"

La Consejera De Desarrollo Educativo Y Formación Profesional, María Del Carmen Castillo, En El Pleno Del Parlamento Del 13 De Noviembre De 2025. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de Andalucía es María del Carmen Castillo Mena, ha afrontado este miércoles en el Pleno del Parlamento una pregunta de Por Andalucía acerca de la atención a las necesidades especiales en centros educativos de La Rinconada (Sevilla). En este sentido, Castillo ha apuntado que, aunque los recursos para estas necesidades "nunca son suficientes", los alumnos de los mencionados centros "están atendidos" y tienen "suficientes recursos", subrayando que "nunca se había hecho tanto" en materia de inversión.

La consejera ha escuchado de la portavoz del de Grupo Parlamentario Mixto Adelante Andalucía, José Ignacio García Sánchez, reivindicar que, con motivo del Día Internacional de la Diversidad Funcional, celebrado este 3 de noviembre, la mejor forma de conmemorarlo es "hablar de la falta de recursos para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo" en los centros.

En este sentido, ha puesto como ejemplo al Colegio Maestro Antonio Rodríguez de San José de la Rinconada, que, asegura, ha sufrido recortes en el Personal Técnico de Integración Social (PTIS), así como al Colegio Pepe González, también de la misma localidad, que, en palabras de García, cuenta con "un PTIS para atender a ocho niños" ubicados en diferentes aulas, con un horario limitado de nueve a doce. "A partir de las doce que se apañen estos niños y también el profesorado", ha lamentado.

En ambos centros, según el portavoz, los profesionales de Audición y Lenguaje (AL) a 32 y 38 niños respectivamente, pese a que la jornada escolar es de 25 horas, lo que a su juicio hace "imposible garantizar una hora de atención plena" por alumno. Además, ha advertido de la existencia de alumnado de educación compensatoria sin profesorado asignado. Por ello, ha preguntado a la consejera si considera que esta situación es un problema y si tiene previsto darle solución.

Por su parte, Castillo Mena ha rechazado que pueda hablarse de "falta de recursos" tras la inversión realizada por la Junta, insistiendo en que los alumnos están "suficientemente atendidos"

Según la titular, el CEIP Maestro Antonio Rodríguez dispone de cuatro maestros de pedagogía terapéutica, un maestro de audición y lenguaje a tiempo completo y tres PTI; mientras que el CEIP Maestro Pepe González alberga cuatro maestros de PTI, una maestra de AL a tiempo completo, dos PTI de función pública y otro adicional con 15 horas de refuerzo, además de otras figuras de apoyo.

En este sentido, ha afirmado que "hay recursos en los centros" y que, si bien se puede estudiar un refuerzo, la Consejería considera que actualmente existen "recursos suficientes para atender al alumnado". Asimismo, ha reivindicado el incremento global de personal especializado, recordando que el número de orientadores, PTIS y docentes de apoyo ha aumentado en los últimos años.

Por último, Castillo ha señalado que el objetivo de la Junta es seguir atendiendo al alumnado con necesidades educativas especiales "hasta donde se pueda", y ha pedido que estos esfuerzos sean reconocidos.