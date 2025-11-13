La Junta destaca su papel en la conservación del patrimonio histórico de Sevilla en las Jornadas Europeas del Patrimonio

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación de Cultura y Deporte en Sevilla y en el marco de las Jornadas Europeas de Patrimonio, ha celebrado este jueves un encuentro abierto a la ciudadanía sobre la labor de la Administración autonómica en la tutela del patrimonio histórico de la provincia y en donde han participado tanto personal de esta delegación como miembros de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.

Según una nota remitida por el ejecutivo andaluz, las jornadas son una cita consolidada para reflexionar colectivamente sobre el valor de este legado, la responsabilidad de conservarlo y sobre el papel de las administraciones, profesionales y ciudadanía en esa tarea común.

Por su parte, la delegada de Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz, ha explicado que, en esta ocasión se ha puesto el foco en la labor de tutela de la Administración pública, una labor "esencial a la hora de garantizar que los bienes heredados lleguen en las mejores condiciones posibles a las futuras generaciones". Ha destacado que proteger el patrimonio "requiere un marco legal sólido, instrumentos técnicos adecuados y, sobre todo, compromiso humano".

Asimismo, la delegada ha indicado se ha querido "dar visibilidad a ese trabajo interno". En este sentido, ha incidido en la importancia de la colaboración entre administraciones y sociedad civil, ya que "ninguna protección es efectiva sin la implicación de quienes habitan, cuidan y disfrutan los lugares patrimoniales", ha puntualizado Ortiz.

En Andalucía, la tutela del patrimonio es una competencia ejercida por la Junta de Andalucía a través de sus servicios territoriales en coordinación con los ayuntamientos y con el apoyo de órganos colegiados de asesoramiento. Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para acercar la gestión administrativa a la ciudadanía, para explicar cómo funcionan los procedimientos, por qué existen ciertos criterios o limitaciones, y cómo cada intervención busca un equilibrio entre conservación, sostenibilidad y disfrute público.

Las jornadas, en donde se realizan distintas actividades para acercar el patrimonio a la ciudadanía, trasladan, además, la labor conjunta de la Administración y la Comisión de Patrimonio para conjugar un espacio donde se une el conocimiento científico y la responsabilidad administrativa; un lugar de debate, reflexión y consenso técnico que permite tomar decisiones informadas en beneficio del patrimonio común.