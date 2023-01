La Junta documentará y limpiará los restos fenicios de Osuna (Sevilla) y la alcaldesa exige "continuar" con las catas

OSUNA (SEVILLA), 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los restos de la necrópolis de época fenicio-púnica, datada en torno al siglo V-IV a.C. en el entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC) de la ciudad romana de Urso, en Osuna, cumplen medio año "tapados" para "evitar la degradación" de lo hallado, según se recogía en la resolución de la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla de fecha del pasado 7 de junio de 2022.

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes cuenta con una partida de 40.000 euros en el presupuesto andaluz con los que va a acometer dos contratos "menores" con los que "documentar los elementos hallados" así como realizará una limpieza, fotogrametría, toma de datos y procesados de imágenes en los depósitos de Osuna, tal como ha confirmado a Europa Press fuentes de este departamento. Por su parte, el Ayuntamiento ursaonense pide "seguir con las catas" para poder "aportar" más datos a un hallazgo que despertó el interés de investigadores franceses e ingleses, entre otros. "Se ha parado la proyección" de este hallazgo, señala el arqueólogo municipal Juan Antonio Pérez Rangel.

Los restos aparecieron durante los trabajos para la mejora de la calidad y garantía del abastecimiento de agua a los municipios de la Sierra Sur. El proceso de excavación ha permitido a los arqueólogos de la Junta documentar "una serie de restos de indudable valor patrimonial" que, por su marco temporal y el grado de conservación, "son inéditas en la zona interior de Andalucía". Así, según el primer avance de los estudios arqueológicos, solo en la zona costera de Cádiz se han encontrado estructuras de época y formato similares, al tiempo que presenta "nítidos paralelismos con elementos funerarios similares excavados en las necrópolis de Tharros (Córcega), Kerkouan y Sahel, ambas en Túnez".

En concreto, se trataría de "un conjunto de tumbas de pozo de tradición fenicio-púnica, que se ven amortizadas en época republicana romana, y sobre las que se edifican estructuras de escasa entidad en época imperial romana", según consta en el informe de la intervención. Hasta la fecha, se han detectado hasta ocho estructuras hipogeas --bóvedas subterráneas-- talladas en la propia roca calcarenita que evidencian "el nivel de poder y lujo que se daba de manera puntual en Málaga y Cádiz", explica Pérez Rangel. La necrópolis fue tapada en junio del año pasado y, desde entonces, nada más se ha vuelto a mover allí.

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar (PSOE), se lamenta de que, desde el verano, "nunca" ha habido "más interlocución" con el Ayuntamiento por parte de la Junta. "No sabemos la situación del yacimiento. La respuesta ha sido el silencio", se queja, al tiempo que considera que la partida "pintada" en el presupuesto de la Junta es una cantidad "insuficiente". Andújar defiende que las catas "deben continuar" porque "no se sabe si hay más restos. No ha habido ni claridad ni voluntad", sostiene. La primera edil de Osuna es partidaria de continuar con los trabajos y, por ello, promete "hacer todo lo posible" desde su ámbito de competencia (el presupuesto municipal para 2023).

Asimismo, Andújar asegura que volverá a intentar "obtener respuesta" de la Junta. En caso de no obtener contestación, "procede entablar contactos con el Gobierno". "Sería irresponsable dejar de estar pendiente" del hallazgo, asegura. Uno de los aspectos más relevantes de estos recintos funerarios hallados es que cuentan con un acceso en escalera desde su lado oeste, dando entrada a un espacio rectangular, seguramente al aire libre, que podría actuar como atrio.

Otra de las estructuras detectadas es aparentemente más cuadrangular y parece presentar también un acceso en escalera por su lado oeste, "aunque se ha visto más afectada por labores de excavación contemporáneas y por la presencia del fondo de dos silos", ha destacado la información. La tercera se localiza bajo el conjunto de muros de época imperial romana que se construyen sobre la colmatación de dicho espacio funerario, mientras que una cuarta presenta similares características a las anteriores.