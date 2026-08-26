La Junta invierte 3,2 millones en renovar el firme de la carretera entre Utrera (Sevilla) y Puerto Serrano (Cádiz)

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, junto al alcalde de Utrera (Sevilla), Francisco Jiménez, los trabajos que han comenzado esta semana en un tramo de ocho kilómetros de la vía A-375 más próximo a Utrera - JUNTA DE ANDALUCÍA

UTRERA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía invertirá 3,2 millones de euros en la renovación del firme de la A-375, la carretera que conecta Utrera (Sevilla) con Puerto Serrano (Cádiz), una vía fundamental para las comunicaciones de la localidad y de los municipios de su entorno.

Según ha detallado la Consejería de Fomento y Movilidad en una nota de prensa, esta semana han comenzado los trabajos de renovación del firme en un tramo de ocho kilómetros de la A-375, entre el kilómetro 3,5 y el 11, mediante el fresado y reposición, con un espesor de seis centímetros, que durarán dos semanas.

En este sentido, el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet ha explicado que está prevista una nueva actuación con la que se "completará la mejora del firme de la vía", una que junto al Plan Extraordinario de Asfaltado "va a mejorar, sin duda, las comunicaciones de la ciudad y también de la comarca", entre municipios como El Coronil, los Molares y Montellano, además de para la entrada a la Sierras de Cádiz y de Ronda.

En contexto, el consejero ha visitado este miércoles junto al alcalde de Utrera, Francisco Jiménez, los trabajos que han comenzado esta semana en un tramo de ocho kilómetros de la vía más próximo a Utrera y con cargo al Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta de Andalucía, donde ha asegurado que están actuando "de manera continuada" sobre una "vía fundamental" con una inversión de 3,2 millones de euros "sólo para este año".

Esta intervención se ha sumado a las actuaciones ya ejecutadas en distintos tramos de la A-375 entre Utrera y El Coronil, donde la Junta de Andalucía ha destinado este año 1,7 millones de euros.

MÁS DE CINCO MILLONES PARA LAS CARRETERAS DE UTRERA

La mejora de la A-375 se ha sumado también a otras actuaciones que la Junta de Andalucía ha desarrollado en las principales vías de acceso y conexión del municipio, donde además la administración regional tiene previsto que comiencen en septiembre las obras de renovación del firme de casi nueve kilómetros de la carretera entre Arahal y Utrera (A-394).

Del mismo modo, la Junta está finalizando la mejora del firme de tres kilómetros de la A-362, la carretera que conecta Utrera con Los Palacios, donde ya se actuó a finales del pasado año en otros cinco kilómetros. "Son actuaciones necesarias, detectadas por los técnicos y que responden también a las peticiones de los vecinos de la zona", ha añadido.

En conjunto, las actuaciones desarrolladas y previstas en las principales carreteras del entorno de Utrera supondrán más de cinco millones de euros de inversión en un año, dentro del esfuerzo del Gobierno andaluz por "mejorar y conservar" la red viaria.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta de Andalucía, dotado con 151,5 millones de euros, la mayor inversión realizada para la mejora de firmes en Andalucía.

En la provincia de Sevilla, el plan ha contemplado una inversión de 24 millones de euros para actuar en 43 carreteras de titularidad autonómica, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y seguridad de los usuarios.

El consejero ha estado acompañado en esta visita, además de por el alcalde, por el director general de Carreteras, Emilio Asensio; la delegada territorial de Fomento, Teresa Ávila, y los concejales de Política Territorial y de Reactivación Económica del Ayuntamiento de Utrera, José Luis Sousa e Isabel González.