La Junta licita la reparación y mantenimiento de varios puentes de la A-92 en la provincia de Sevilla

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado un contrato de diez millones de euros para la reparación y mantenimiento preventivo de puentes, viaductos y estructuras de las carreteras de Andalucía, entre ellos, varios puentes de la autovía A-92 en la provincia de Sevilla.

El contrato se ha puesto en marcha después de haber realizado un diagnóstico de las más de 4.000 estructuras existentes en la red viaria autonómica, entre puentes, pontones y pasarelas peatonales. En este sentido, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, abogado en una nota de prensa por "contrarrestar los años de abandono" de estas infraestructuras, con una importante inversión en su mantenimiento".

"Antes, sólo se actuaba cuando estaba en riesgo su servicio y únicamente a través de obras de emergencia", ha manifestado. Al respecto, Díaz ha expresado que desde el Gobierno autonómico "se busca mejorar la vida de los andaluces con mejores comunicaciones y carreteras más seguras, y eso sólo pasa por más inversión y más previsión".

Este contrato tiene una duración de 24 meses y se actuará, en función de las prioridades y su estado, en estructuras que necesitaban una mejora. Así, se prevé intervenir en las ocho provincias. Las intervenciones previstas incluyen el sellado e inyección de fisuras, la regeneración estructural y la protección de armaduras frente a la corrosión.

Las actuaciones se desarrollarán en estructuras de paso con luces iguales o superiores a tres metros. Afectarán a puentes, pontones, pasarelas y pasos inferiores peatonales, de hormigón, fábrica, metálicos o mixtos.