La Junta pide "realismo" con la "envergadura" de la línea 3 del metro de Sevilla y "cumplir la planificación del todo"

SEVILLA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda está "dispuesta a revisar la planificación" del tramo norte de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado de San Sebastián en ocho años según se recoge en el convenio de financiación que firmarán el próximo 25 de enero el Gobierno de España y la Junta) pero, entendiendo la "ansiedad", remarca que hay que ser "realistas" con la "envergadura" de una infraestructura como ésta.

"Entendiendo la situación hay que ser consecuentes con un proyecto de esta envergadura. Cuando se planifique, hay que cumplir esa planificación del todo", ha subrayado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que ha aludido a que los ocho años previstos responden a una "planificación técnica" realizada por la ingeniería que actualizó el proyecto hace un año y "en el marco del acuerdo con el Ayuntamiento, porque hay que preparar los cortes y los desvíos de tráfico" con el fin de que la afección "al día a día" de la ciudad sea "el menor posible".

En una entrevista en Onda Cero, Carazo ha recordado que "los que ahora exigen la agilidad son los que tardaron diez años en hacer la línea 1 del Metro, con un sobrecoste del 50%". En esta línea, ha defendido que la obra de la línea 3 requiere "situarse al frente, siendo realistas y sabiendo dirigir una infraestructura de esta categoría para afectar lo menos posible el día a día de la ciudad". La consejera ha respondido así a las palabras del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha manifestado la "predisposición" del Gobierno a "recortar" los plazos "si la Junta quiere", ya que el gobierno autonómico tendría que "concentrar" más fondos en las anualidades. La petición de acortar plazos surgió de la Plataforma Sevilla Quiere Metro, que pidió hacer el tramo norte en cinco años.

"Comprendo la ansiedad pero es un proyecto de una envergadura muy importante", ha remarcado la consejera de Fomento, que ha recordado que el tramo norte requiere levantar la Ronda Histórica, uno de los puntos calientes de este proyecto, ya que por esta vía pasan al día 7.500 vehículos, según datos municipales. La planificación de ocho años que está recogida en el convenio que firmarán el Gobierno central y andaluz para financiar "a partes iguales" los 1.300 millones que cuesta el tramo norte "no es una casualidad. Es una planificación técnica que se ha desarrollado por la ingeniería que ha redactado el proyecto", ha puntualizado Carazo.

Se trata, ha abundado la consejera, de un "tema técnico de planificación, y eso contando con que no haya ningún retraso". Por eso, la Junta ha insistido en "darle la máxima agilidad" posible a la obra para que "no se acumulen retrasos". Carazo ha manifestado que las obras del ramal técnico comenzarán febrero y, de manera simultánea, se irán licitando "el resto de los tramos, dando máxima agilidad para que no haya retrasos y para dificultar lo menos posible el día a día de la ciudad".