Junta, "a punto de resolver" la falta de transporte para alumnos de educación especial de un centro de Alcalá (Sevilla)

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, ha asegurado que están "a punto de resolver" la falta de servicio de transporte escolar que afecta a 20

alumnos del colegio de educación especial San Juan de Dios de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y que requiere dos vehículos con plazas adaptadas.

Así ha respondido la consejera a la pregunta planteada por la diputada socialista Adela Castaño, quien ha comenzado su intervención saludando a las familias de los niños afectadas por no tener transporte escolar presentes en este Pleno, las cuales "están desesperadas" y "esperando una respuesta". "20 niños y niñas con diversidad funcional que no están recibiendo la educación que les corresponde porque no tienen transporte escolar" y a las que el equipo de la consejería "ha contestado que tal vez el año que viene puedan tener una solución", ha manifestado.

"Esto es de una gravedad extrema. Yo sé que usted no puede compartir eso. Es una situación absolutamente anómala que está generando problemas de absentismo forzoso porque las familias, en muchos casos, no tienen cómo llevar a sus hijos al colegio", ha manifestado Castaño, quien ha insistido en que se les "está mermando" un derecho fundamental".

"Le instamos a que le dé una solución inmediata a este problema de transporte escolar", ha apuntado Castaño, al tiempo que ha añadido que "existen soluciones alternativas" y que "no puede ser un problema económico cuando en otras cosas se derrocha tantísimo dinero".

La consejera ha respondido que "estamos a punto de resolver este problema en muy pocos días", al tiempo que ha añadido que las familias "saben lo que estamos haciendo para resolverlo desde hace ya mucho tiempo", que "no ha habido ninguna falta de planificación" y tampoco "es un problema de presupuesto".

"Llevamos desde agosto buscando una sola empresa que quiera hacer esta ruta y, lamentablemente, hasta el día de ayer no tuvimos ocasión de ver con esperanza que posiblemente en pocos días ya esté resuelto", ha insistido Del Pozo, quien ha subrayado que cada día "se transportan 90.000 niños en Andalucía, 4.000 de educación especial y muchos de ellos con necesidad de transporte adaptado".

Ha destacado que "todo esta resuelto" y les queda este pequeño grupo de la provincia de Sevilla que "ha costado muchísimo trabajo resolver", y ha reiterado que "no es un problema de dinero", ya que rutas como la de este centro educativo "se han mejorado en más del 45% en un solo año con distintas subidas por su especial dificultad".

Pero "ni siquiera así lo hemos encontrado porque faltan vehículos adaptados, faltan conductores. Hemos ofrecido esta ruta a todas las empresas escolares de Sevilla, de fuera de Sevilla y de la comunidad autónoma. Estamos hablando con Inclusión, con las asociaciones. Hemos mirado para comprar los autobuses y nos tardan entre nueve meses y un año. Hemos hablado con la federación del taxi para poner un taxi con monitor a cada uno de los niños y tampoco ha sido posible", así que, ha insistido, "no es problema de dinero".

"Tenemos en este momento 1.405 alumnos en Andalucía que son transportados en taxis individuales con monitor, cuyo servicio cuesta 22.000 euros al año, o en vehículos de menos de nueve plazas. Solo eso tiene un presupuesto de casi diez millones de euros", ha finalizado la titular de Educación.