Jupol denuncia "comidas en mal estado y jornadas de 13 horas" de policías nacionales en la Cumbre de la ONU en Sevilla

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha presentado este miércoles denuncias ante los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía y las autoridades sanitarias de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, para poner en conocimiento la "inadmisible situación que están sufriendo los agentes desplazados a Sevilla con motivo de la celebración de la Cumbre de la ONU".

Según ha informado el sindicato en una nota, durante este evento internacional, en el que se pretende abordar la financiación global desde Naciones Unidas, la Policía Nacional está ofreciendo una imagen "tercermundista, víctima de una absoluta falta de planificación, improvisación institucional y abandono total por parte del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía".

En la denuncia presentada ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud Laboral Policial y el Área de Coordinación de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, se detallan "múltiples factores de riesgo que han puesto en peligro la salud y la seguridad de los agentes, entre ellos jornadas laborales que superan las 13 horas sin descansos adecuados, exposición prolongada a temperaturas extremas superiores a los 40ºC sin zonas de sombra ni relevos, escasez de agua potable y alimentación en mal estado o claramente insuficiente".

En este sentido, los hechos suponen "una clara vulneración de la Ley 2/2006 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, así como del propio Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional". Por ello, desde Jupol se ha solicitado "la apertura urgente de un expediente de investigación, la evaluación formal de riesgos y la implementación de medidas correctoras estructurales como límites máximos de jornada, instalación de zonas de sombra, suministro garantizado de agua potable, establecimiento de relevos periódicos y revisión nutricional de las comidas".

Del mismo modo, se ha presentado denuncia ante las autoridades sanitarias de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por las condiciones "de insalubridad de la comida que se les está suministrando a los agentes desplazados a la capital hispalense".

"ESTRÉS TÉRMICO, DESHIDRATACIÓN Y FALTA DE MEDIOS"

Desde Jupol han denunciado jornadas laborales "abusivas, de incluso más de 12 horas, bajo temperaturas que superan los 40 grados, sin sombra, sin puntos de avituallamiento, sin hidratación y en condiciones de estrés térmico extremo, lo que vulnera claramente la normativa de prevención de riesgos laborales".

Además, muchos de los vehículos asignados al operativo "carecen de aire acondicionado, y los agentes son obligados a permanecer a pleno sol durante horas, sin relevos y sin posibilidad de descanso, con uniformes que no están adaptados a las condiciones climáticas del verano andaluz".

Por otro lado, desde Jupol se ha denunciado la "falta de previsión de la Dirección General de la Policía, que ni siquiera ha tenido previsto un sistema de avituallamiento y dotación de agua para los agentes desplegados, los cuales han recibido el agua, en muchas ocasiones, gracias a la donación de los hoteles en los que se encuentran alojados".

A todo esto, han sumando que la comida suministrada por Interior a los policías ha consistido en "raciones escasas, servidas a temperatura ambiente, de mala calidad y en condiciones que rozan lo insalubre, unas raciones que se sirven sin respetar la cadena de frío necesaria para garantizar la integridad de la misma y evitar posibles intoxicaciones".

Desde Jupol han afirmado que mientras a los policías nacionales "les dan de comer esta bazofia, porque es basura, Santos Cerdán va a comer en la cárcel mejor que los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la Cumbre de la ONU". Así, "mientras los representantes políticos disfrutan de toda clase de comodidades, los policías nacionales que garantizan su seguridad son tratados con un desprecio intolerable, recibiendo menús indignos y siendo alojados en infraestructuras inadecuadas", han criticado.

De este modo, han apostillado que "resulta indignante para los agentes que dotan de seguridad a los mandatarios de la ONU y al resto de la ciudadanía, tengan que alimentarse con comida en mal estado y con raciones que no cubrirían ni las necesidades alimentarias de un niño de cinco años, mientras que los políticos asistentes a la Cumbre se hartan de platos gourmet y banquetes de lujo".

Además, han señalado que la Jefatura Superior de Policía de Sevilla arrastra "deficiencias estructurales gravísimas con ascensores que no superaban la inspección técnica y fueron arreglados 'in extremis', ausencia de climatización en dependencias esenciales, y condiciones insalubres en la unidad de guías caninos, hasta el punto de que muchos compañeros prefieren dejar a sus perros en residencias privadas para no exponerlos a las instalaciones oficiales". Asimismo, han denunciado el riesgo de golpes de calor en los caballos de la Unidad de Caballería.

"IMAGEN LAMENTABLE DE ESPAÑA ANTE EL MUNDO"

Para Jupol, la falta de previsión ha llegado a que "ni siquiera se ha habilitado una zona fría para armas, obligando a desmontar la que existía en Jerez y trasladarla, improvisadamente, con el riesgo operativo que eso implica". Todo esto demuestra "el despropósito de una Cumbre que habla de futuro y financiación internacional, pero en la que los policías nacionales no tienen garantizado ni lo más básico para trabajar con dignidad y seguridad".

Finalmente, el sindicato ha exigido "la adopción inmediata de medidas correctoras, la dotación de recursos adecuados, el pago de las dietas --que llevan 20 años sin actualizarse-- y la depuración de responsabilidades políticas ante este escándalo".