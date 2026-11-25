Archivo - Miembros del ejército. Recurso. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Militar Territorial Segundo, con sede en Sevilla, ha acogido en la mañana de este miércoles la comparecencia de un teniente de la Legión acusado de una supuesta agresión sexual a una dama legionaria durante una fiesta de Navidad celebrada en diciembre de 2024.

El Ministerio Fiscal solicita para el acusado dos años de prisión por un presunto delito de abuso de autoridad en su modalidad de agresión sexual, mientras que la acusación particular, ejercida en representación de la víctima, eleva la petición de pena a cinco años de prisión por estos hechos.

La vista, celebrada a puerta cerrada, ha incluido la declaración del acusado, que ha negado íntegramente los hechos que se le atribuyen, así como la de varios testigos presentes durante la celebración.

Para este jueves está prevista la práctica de los informes periciales y de las pruebas que aún restan, tras lo que, previsiblemente, el juicio quedará visto para sentencia.

Este mismo martes comparecía la dama legionaria que interpuso la denuncia, si bien el acusado solicitó que su declaración se produjera una vez finalizada la práctica de las pruebas periciales y testificales, por lo que su comparecencia se ha producido finalmente durante la jornada de este miércoles.

La denunciante ha mantenido la versión que ya expuso al formular su denuncia. Según su relato, los hechos se remontan a la madrugada del 13 de diciembre de 2024, cuando la entonces dama legionaria, de 21 años, se encontraba celebrando una fiesta junto a varios compañeros en Ronda (Málaga). Posteriormente, el grupo se trasladó al domicilio del teniente ahora acusado, donde, presuntamente, se habrían producido los tocamientos que dieron origen a la denuncia.

Fuentes de la acusación particular han lamentado que mientras la víctima fue destinada a otra unidad como "medida de protección", el investigado permaneció destinado en su puesto y continuó desempeñando sus funciones en la misma estructura militar.

A juicio del letrado responsable de la acusación esto resulta relevante ante unos hechos que califican de "clara agresión sexual" y que, sostienen, "no deberían haberse producido", al considerar que las mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas deben contar con mecanismos efectivos de protección ante este tipo de situaciones.