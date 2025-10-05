Lali Espósito repasa sus grandes éxitos ante un público entregado en la Sala Pandora de Sevilla

La cantante argentina agotó entradas en su cita sevillana, además de en sus conciertos en Barcelona y Madrid.

SEVILLA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante argentina Lali Esposito ha desatado este pasado sábado la euforia en la Sala Pandora de Sevilla, donde ha ofrecido un concierto marcado por el baile, el humor y la complicidad con un público completamente entregado.

Desde los primeros compases de 'Lokura', canción con la que ha abierto el show, la artista ha marcado la velada con tonos blancos y negros, bailarines que han ido incorporándose progresivamente y una audiencia que no ha dejado de corear su nombre.

La artista ha entonado temas como 'Sexy', que ha encendido aún más el ambiente, y con la incorporación de nuevos bailarines. A continuación se ha presentado como "un buen partido" con la canción '2 son 3', en la que ha señalado que es "la reina de la pista".

CONEXIÓN CON SU PÚBLICO

Entre canción y canción no han faltado los gestos de conexión con el público, que ha respondido con entusiasmo en una sala completamente llena. Lali ha bromeado sobre el calor sevillano y sobre el 'sold out' que ha colgado el cartel de "no hay entradas": "Estáis apretados?", ha preguntado entre risas, desatando la risa entre los asistentes.

"Me ha parecido preciosa Sevilla, es la primera vez que vengo", ha confesado la artista, al tiempo que ha agradecido la presencia de seguidores llegados desde distintos puntos de España. Intentando imitar el acento andaluz - - algo que se ha convertido en seña de identidad en sus redes sociales - - ha repetido expresiones como "hoztia" o "graciaz", provocando la ovación del público.

Uno de los momentos más emoticones de la noche se ha producido cuando Lali ha invitado a subir al escenario a un fan brasileño, acompañado de su novio argentino. Ante la sorpresa general, el primero se ha arrodillado para pedirle matrimonio a su pareja. La artista ha celebrado el gesto con humor: "¡Tienen que invitarme!", ha bromeado, mientras la sala aplaudía.

BAILES INTENSOS

En el tramo más intenso del concierto, la cantante ha encadenado temas como 'Tu novia II' y 'N5', con una puesta en escena vibrante que ha mantenido al público en pie. En un gesto de complicidad, se ha tomado un chupito sobre el escenario mientras ha brindado con sus fans al grito de "¡Salud, hoztia!".

Más tarde ha interpretado 'Diva', que ha desatado los cánticos de "y guapa y guapa, y reina", y ha continuado con '33', uno de los temas más celebrados de la noche. El espectáculo ha dado un giro escénico con 'Knockout', cuando los bailarines han reaparecido sobre el escenario vestidos de traje y la propia Lali se ha unido con un atuendo similar, reafirmando su versatilidad.

También ha habido espacio para sus primeros discos, y ha hecho un repaso a toda su discografía desde su primer sencillo llegando al último álbum publicado con temas como '¿Quienes son?', 'Mejor que vos', 'Motivation' o 'Fanático'.

SOLD OUT

Lali Espósito ha colgado en Sevilla el cartel de no hay entradas, al igual que en sus citas de Barcelona, la semana pasada, y Madrid, donde actuará el próximo 6 de octubre. La artista continúa así una gira marcada por el lleno absoluto tanto en España como en Latinoamérica.

En su país natal, Argentina, Espósito ha conseguido llenar en cinco ocasiones el Estadio Velez, agotando las entradas en pocas horas. Con frases improvisadas, coreografías precisas y una fuerte conexión con su público, la cantante ha firmado en Sevilla una noche de energía, entrega y celebración compartida.