Lebrija (Sevilla) inicia el segundo ciclo de conciertos de órgano barroco

LEBRIJA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

Lebrija iniciará en los próximos meses el nuevo Ciclo de Conciertos de Órgano Barroco, que tendrá lugar entre este mes de octubre y abril de 2026. El programa se ha presentado este viernes en la Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla y es fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento del municipio y la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva, que cuenta con un órgano de 1728, construido por Diego de Orio, uno de los "maestros organeros más reconocidos del siglo XVIII".

Según ha informado el Gobierno provincial en una nota de prensa, se trata de "un instrumento único en el panorama andaluz, por su tamaño y sonoridad", que ha sido recientemente restaurado por los especialistas Abraham Martínez y Jorge Anillo, "recuperando su esplendor original".

En la presentación del ciclo han participado su director, Abraham Martínez, y el delegado municipal de Cultural, Patrimonio y Turismo, Pepe Martínez, quienes han destacado que el órgano de la Parroquia de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija constituye "un legado sonoro excepcional, que une tradición, patrimonio y música".

Así, ha señalado que su presencia en la ciudad, la convierte en depositaria "de una gran responsabilidad cultural, al tiempo que abre nuevas posibilidades para la difusión de la música de órgano en Andalucía".

Para el nuevo ciclo se han programado siete conciertos "con intérpretes de primer nivel" que se celebrarán cada mes. "El órgano no solo enriquece la liturgia en el templo, sino que también se proyecta como un instrumento capaz de acercar la cultura a toda la ciudadanía, gracias a los conciertos programados a lo largo de los próximos meses", ha destacado Diputación.

La venta de entradas se anunciará 48 horas antes de que se pongan a la venta a través de los canales oficiales del Ayuntamiento de Lebrija y la Parroquia Nuestra Señora de la Oliva.