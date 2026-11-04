El legendario guitarrista Carlos Santana, nueva confirmación para el Icónica Occident Sevilla Fest 2027 este 4 de julio

Archivo - El guitarrista Carlos Santana. - ICÓNICA OCCIDENT SEVILLA FEST / ROBERTO FINIZIO

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El legendario guitarrista Carlos Santana es la última incorporación en el cartel de Icónica Occident Sevilla Fest 2027. El artista actuará el próximo 4 de julio en una cita que acercará al público el "sonido inconfundible de una de las figuras más influyentes de la música internacional".

A lo largo de más de cinco décadas, Santana ha desarrollado una propuesta pionera que fusiona música afro-latina, blues, rock y jazz en un lenguaje propio, "capaz de trascender géneros, culturas y generaciones", según ha precisado la organización del festival en una nota. Su expresividad a la guitarra y su capacidad para combinar diferentes tradiciones musicales lo han convertido en un "referente indiscutible de la historia de la música".

Uno de los grandes hitos de su carrera llegó en 1999 con 'Supernatural', un álbum que supuso un fenómeno global gracias a canciones como 'Smooth' y 'Maria Maria', que acercaron su música a nuevas audiencias en todo el mundo; y que hizo historia al obtener nueve premios Grammy en una sola noche, incluidos los galardones a Álbum del Año y Grabación del Año. El disco consolidó el alcance internacional de su música y forma parte de una trayectoria en la que también destacan trabajos como 'Abraxas' y su histórica actuación en Woodstock.

En contexto, Santana ha recibido diez premios Grammy y tres Latin Grammy, además de ingresar en el Rock & Roll Hall of Fame y ser distinguido como Kennedy Center Honoree. Entre sus reconocimientos figuran también los premios Century y Latin Music Lifetime Achievement de Billboard, así como el Premio a la Trayectoria de The Recording Academy en 2026, concedido en reconocimiento a sus aportaciones fundamentales al rock y a la música del mundo mediante su "singular fusión de sonidos latinos, blues y jazz". La revista Rolling Stone lo sitúa, además, en el número once de su lista de los cien mejores guitarristas de todos los tiempos.

En los últimos años, el artista ha conmemorado aniversarios destacados de su trayectoria, entre ellos los 50 años de 'Abraxas' y de su actuación en Woodstock, así como el vigesimoquinto aniversario de 'Supernatural'. Su actividad musical continúa con nuevos lanzamientos y colaboraciones junto a artistas como Carín León, Grupo Frontera y Becky G, publicados con SONY Latin.

Su universo artístico se extiende también a otros formatos. En 2025 publicó 'Carlos Santana: Love, Devotion, Surrender', una retrospectiva visual que recorre cinco décadas de creación musical. Paralelamente, su residencia en el House of Blues, dentro del complejo Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, continúa en su decimocuarto año, "manteniendo su conexión con el público en directo".

La llegada de Santana amplía la programación internacional de Icónica Occident Sevilla Fest 2027, que volverá a reunir a "grandes nombres de la música de distintas generaciones y estilos durante los meses de junio y julio".

Con las confirmaciones de El Barrio (5 de junio, ya 'sold out'), Hakuna (11 de junio), Antoñito Molina (18 de junio), Queens of Stone Age (20 de junio), Alejandro Astola y Carmen Avilés (25 de junio), SFDK (26 de junio), Santana (4 de julio), Rod Stewart (6 de julio), Noah Kahan (7 de julio) y Camilo (11 de julio), Icónica Occident Sevilla Fest continúa configurando su séptima edición, que volverá a reunir algunas de las voces más influyentes de la música internacional, y a ofrecer experiencias únicas en un entorno excepcional. En los próximos meses, el festival dará a conocer el resto de nombres que completarán un "cartel ecléctico, diverso y de primer nivel".

Así, Icónica Occident Sevilla Fest ha logrado posicionarse como el "evento musical líder en venta de entradas en España" y una de las principales vivencias musicales de Europa, con cifras récord conseguidas en solamente seis ediciones.

Aunque sus carteles han estado llenos de nombres icónicos de la música de todos los tiempos, como Patti Smith, C. Tangana, 50 Cent, Deep Purple, Culture Club, Scorpions, Anastacia, Laura Pausini, Jamie Cullum, Marc Anthony, Tom Jones, Keane, Take That, Justin Timberlake, Chayanne, Pet Shop Boys, Maná, Residente, Cypress Hill, Megadeth, Madness, Jean-Michel Jarre, Kylie Minogue, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, Moby, Maroon 5, Fatboy Slim, Rubén Blades, Jamiroquai, The Prodigy o Sting, la cita aspira a lograr en 2027 su propuesta más ambiciosa.

Icónica Occident Sevilla Fest, el Festival experiencial de Sevilla, de quien Occident es su 'partner' oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Ayuntamiento de Sevilla. Las entradas para sus conciertos están a la venta en 'www.iconicafest.com'.