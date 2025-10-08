Un león del Monumento de Colón protagoniza el cartel de la Feria del Libro de Sevilla 2025, del arquitecto de Las Setas

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este miércoles en la Casa Consistorial el cartel oficial de la Feria del Libro de Sevilla (Felise) 2025, que rinde homenaje al Monumento de Colón en los Jardines de Murillo con uno de los leones que lo flanquean como protagonista. El encargado de la obra ha sido el arquitecto alemán Jürgen Mayer también creador del Metropol Parasol, conocido popularmente como Las Setas de Sevilla, ha reinterpretado en la misma la "fuerza simbólica" del animal con un lenguaje "vanguardista y contemporáneo".

Según una nota emitida por el Consistorio, el arquitecto ha expresado su "visión personal" de la capital hispalense como "cruce de culturas, épocas y estilos", uniendo "la modernidad y el legado histórico que definen el espíritu de la ciudad".

Durante la presentación, el alcalde ha destacado que "es un orgullo" que una figura internacional como Jürgen Mayer vuelva a inspirarse en Sevilla para crear una obra que une arquitectura, arte y literatura, al tiempo que ha calificado a la Feria como "uno de los grandes acontecimientos culturales de Sevilla" al que el Ayuntamiento "seguirá apoyando como motor de creación y encuentro ciudadano".

Asimismo, el primer edil ha subrayado que la presencia de Mayer en esta edición "refuerza la proyección internacional de Sevilla como ciudad de cultura y creatividad", y que la colaboración institucional del Ayuntamiento "es esencial para seguir impulsando eventos que fortalecen la identidad cultural y literaria de nuestra ciudad".

Además, ha anunciado que la periodista y escritora Inma Aguilera será la encargada de pronunciar el pregón inaugural de la Feria.

MAYOR PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN

El director de la Feria, el escritor Antonio Agredano, ha destacado que "la Felise 2025 aspira a convertirse en mucho más" que una feria del libro ya que, a su juicio, debe ser "un auténtico festival de ideas, creatividad y encuentro ciudadano que dignifique y potencie el patrimonio cultural y emocional".

Entre los autores de este año figuran nombres como David Uclés con su obra 'La Península de las Casas vacías', la periodista Milena Busquets con 'También esto pasará', el lustrados italiano Andrea Atinori y las escritoras Margarita del Mazo y Susanna Isern en la programación para el público infantil. Además, el evento 'Reader Con' volverá "para acercar a los jóvenes" a escritores como Paula Gallego o Ashley Poston entre otros.

Entre los asistentes al acto también se ha dado cita el presidente de la Asociación Feria del Libro de Sevilla, Rafael Rodríguez, quien ha querido expresar el agradecimiento especial a todos los colaboradores, instituciones, editoriales y profesionales del libro, que han "hecho posible una feria más ambiciosa y abierta a los nuevos lenguajes de la literatura". Así, según ha expresado la citada nota, Rodríguez se ha referido al aumento del 5% de participación con respecto a la edición anterior.

Este año, entre los patrocinadores figuran la Diputación de Sevilla, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, Grupo Anaya, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Loyola, Fundación José Manuel Lara, Fundación Unicaja. Como colaboradores se encuentran la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el gremio de librerías de Sevilla y Provincia, la editorial Penguin Random House Grupo Editorial, el Consulado General de Portugal en Sevilla y Camoes Instituto de Cooperación y de la Lengua de Portugal.