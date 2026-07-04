Licitados servicios de desbroce y tala en la bancada del Canal Expo de Sevilla donde se prevén hoteles y restaurantes

Archivo - Canal de la Expo 92 y bancada adyacente, en la isla de la Cartuja, con el antiguo Pabellón de la Energía y la réplica del cohete Ariane al fondo, en una imagen de archivo - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de su Delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Sevilla, ha licitado los servicios de desbroce, tala, limpieza y recogida de vegetación y otros residuos en el Canal de la Expo 92, en la isla de la Cartuja, con un importe de 14.701 euros (IVA incluido) y fecha límite de presentación de ofertas el próximo día 17 de julio. Licitación que se tramita por el procedimiento de contrato menor con solicitud electrónica de ofertas al no superar el umbral económico previsto legalmente.

Así se recoge en el portal de contratación pública de la Junta de Andalucía, consultado por Europa Press, en el que se destaca que la presente contratación tiene por finalidad "atender la necesidad de recuperar unas condiciones mínimas de seguridad, salubridad, accesibilidad, limpieza y ornato público" en la bancada adyacente al denominado Canal Expo, situada en el entorno del Camino de los Descubrimientos.

La bancada se sitúa junto al canal, en su margen noroeste, y cuenta con una superficie aproximada de 16.738m2. En dicha zona "se aprecia la presencia generalizada de vegetación espontánea, así como el crecimiento excesivo de especies vegetales preexistentes". El acceso se realiza desde la vía pública a través de escalinatas protegidas mediante vallado tubular.

De este modo, el ámbito material de los trabajos será, exclusivamente, el de la bancada del Canal de la Expo comprendida entre el límite con Isla Mágica y el Jardín Americano. En este sentido, las actuaciones objeto del contrato comprenderán, "como mínimo", el desbroce y limpieza de la totalidad de la bancada, mediante medios manuales y/o auxiliares adecuados, incluyendo la recogida, carga, transporte y entrega de los restos vegetales en un gestor autorizado, así como la recogida y retirada de residuos existentes.

Al detalle, la prestación alude todas las operaciones necesarias para su recogida, carga, transporte y entrega al gestor autorizado, incluyendo los costes asociados a dicha gestión --también el canon de vertido cuando resulte procedente--, el recorte y saneamiento de setos existentes, y "el talado de árboles y arbustos de porte mediano y pequeño con el fin de eliminar ramas secas, deterioradas, invasivas o que dificulten el tránsito".

"Quedan excluidas de esta actuación las podas de arbolado de gran porte, las talas, los trabajos en altura que requieran medios especiales no previstos y cualquier intervención que precise autorización administrativa específica o informe técnico especializado", según se recoge en el pliego de condiciones. En concreto, "queda excluida la tala de varios cipreses de gran tamaño que se encuentran en el extremo sur de la bancada junto al cohete espacial".

La finalidad del contrato es la "recuperación de unas condiciones mínimas de limpieza, salubridad, seguridad y decoro" del espacio mediante actuaciones de desbroce, limpieza y retirada de residuos. "No se prevé el fraccionamiento del objeto del contrato en lotes, ya que, al tratarse de una actuación conjunta en un único espacio en el que se tiene previsto desarrollar las tareas de limpieza no cabe realizarse de forma fraccionada".

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó el pasado mes de diciembre un convenio urbanístico firmado con la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social para la modificación de la ordenación urbanística en el Canal Expo. En virtud de ese acuerdo, el citado espacio tendrá un uso terciario con zonas verdes, más de 200 aparcamientos y se limitará el uso para hoteles. El PSOE criticaba ese modficación al entender que "cambiar" suelos para empresas tecnológicas y "dedicarlos" a bares y hoteles "no es lo que necesita Sevilla".