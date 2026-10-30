Licitados tres nuevos hornos crematorios a las puertas de un puente con refuerzos de transporte al Cementerio de Sevilla

Archivo - Varias personas compran flores antes de acudir al cementerio de San Fernando en las vísperas del 1 de noviembre. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la licitación del contrato de suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tres hornos crematorios para el Cementerio de San Fernando, a las puertas de un puente de Todos los Santos que supondrá un refuerzo de las conexiones de autobús con el camposanto.

Según ha detallado el alcalde, José Luis Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, esta nueva adquisición supondrá una inversión de más de 626.000 euros, para renovar unos hornos que datan del año 1986.

Asimismo, Tussam reforzará sus servicios de autobús de cara al Día de Todos los Santos desde este viernes al 2 de noviembre, de manera que se reforzará la línea 10, que conecta Ponce de León con San Jerónimo, y el día 1 de noviembre, se adicionará un servicio especial entre Ponce de León y el cementerio, una línea que va a prestar servicio desde las 8,00 hasta las 18,00 horas y que tendrá una frecuencia aproximada de cinco minutos.

De la misma manera, el lunes 2 de noviembre, Día de los Difuntos, se reforzará la línea 10, acompañada de refuerzos en las líneas 1, que conecta Ciudad Sanitaria y el Prado con el Polígono Norte, la línea 3, que conecta Bellavista, Bermejales, Heliópolis, Puerta Jerez, Plaza de Armas con San Jerónimo y Pino Montano, y la línea 6, que lleva desde Ciudad Sanitaria al Hospital San Lázaro.

PUENTE MERMADO POR EL ACCIDENTE DE TREN

Al hilo del grave accidente de trenes ocurrido en Urda y Mora (Toledo), José Luis Sanz ha lamentado que "este desgraciado accidente ya tiene consecuencias en una ciudad como Sevilla", de modo que la ocupación prevista para la festividad de Todos los Santos ha caído de un 90 al 50 por ciento. "Una potencia turística, como en la ciudad de Sevilla, tercera ciudad más visitada de España, se va a ver muy afectada por este accidente ferroviario", ha añadido.

En este sentido, ha indicado que la ocupación estimada en el mes de octubre ha sido del 92 por ciento, "una ocupación bastante buena que, evidentemente, va a caer sustancialmente".

En esta línea, ha esgrimido que "gracias a la alta velocidad", a la ciudad "llegan todos los días entre 10.000 y 12.000 personas", de las que "un mínimo de 3.000 que hacen noche aquí". "Todas estas cifras se van a ver mermadas, lo cual va a tener un impacto económico muy importante también en la ciudad de Sevilla", ha augurado.

"Viene ahora el Festival de Cine, viene la Navidad, viene Sicab... Eventos todos que van a ver reducido el número de visitantes", ha concluido.

INVERSIONES EN EL CEMENTERIO DE SAN FERNANDO

El alcalde ha señalado que en estos tres años, el Gobierno municipal ha invertido más de 3,4 millones de euros para mejorar el Cementerio de San Fernando.

Entre las mejoras, ha destacado, aparte de estos tres hornos cuya licitación ha anunciado, un horno incinerador de material funerario que ya se instaló y una mejora de seguridad mediante la instalación de 53 nuevas cámaras de video-vigilancia que se adicionaron a las 3 existentes, además de una vigilancia personal de 24 horas.

Igualmente, ha repasado una inversión de un millón de euros en la renovación de pavimentos, de alumbrado público, de instalación de mobiliario urbano, redes de agua, saneamiento, además de la construcción de 1.400 nuevos osarios y 416 columbarios nuevos y la rehabilitación de zonas antiguas con la demolición de sepulturas de pared y osarios.

Por último, ha repasado algunos trabajos en marcha como la mejora del mausoleo de Joselito el Gallo, que tuvo que contar con una intervención de urgencia y sigue restaurándose, al igual que el memorial del osario columbario de Pico Reja y 220 tumbas que se vieron afectadas por el temporal del año pasado. Además, se han plantado en el cementerio de Sevilla más de 120 cipreses.