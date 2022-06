Lidl invierte 4,9 millones en la apertura de su primera tienda en La Rinconada (Sevilla) y crea 26 empleos

El centro dispone de una superficie de ventas de más de 1.400m2 y más de 100 plazas de aparcamiento

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Lidl abre este jueves su primera tienda en la localidad sevillana de La Rinconada, ubicada en la calle Hospital de las Cinco Llagas (Pago de Enmedio), tras invertir 4,9 millones de euros en su construcción y equipamiento. En línea con el compromiso de la cadena de supermercados para generar riqueza y empleo local, y tras la colaboración con el servicio municipal de empleo, la apertura de este nuevo establecimiento ha supuesto la creación de 26 puestos de trabajo.

Este nuevo supermercado, con un horario comercial de 9 a 22 horas de lunes a sábado, cuenta con un amplio aparcamiento de más de 100 plazas, en el que también se han habilitado dos puntos de recarga para vehículos eléctricos, y una superficie de ventas de más de 1.400 m2, "donde los productos frescos tienen un alto protagonismo y se complementan con distintas referencias regionales como vinos, quesos, conservas de pescado, pimientos asados, aceitunas, cervezas, batidos y patatas fritas artesanas, entre otros", según informa la compañía en un comunicado.

En este sentido, el nuevo establecimiento se ha construido bajo unos exigentes estándares de eficiencia energética en el marco del compromiso de Lidl con la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de CO2 para minimizar el impacto ambiental de su negocio. De esta manera, el inmueble incorpora una instalación de 450m2 de paneles fotovoltaicos que permitirán generar el 25% del consumo energético del edificio, así como iluminación LED, entre otras medidas sostenibles.

Con motivo de la apertura, este jueves la cadena de supermercados ofrecerá a los clientes una degustación de productos locales y se presentarán algunos de los artículos andaluces que compra Lidl en la región. En concreto, hasta el miércoles 6 de julio la marca fomentará el consumo de productos de diferentes provincias de Andalucía, como vinos, quesos, conservas de pescado, pimientos asados, aceitunas, cervezas, batidos y patatas fritas artesanas, entre otros, para seguir contribuyendo al desarrollo de la industria agroalimentaria andaluza.

Con motivo de la apertura de la nueva tienda, Lidl sorteará hasta 5.000 euros en cupones de compra gratuitos de hasta 50 euros entre todos los clientes que realicen sus compras a través de la App Lidl Plus desde el 30 de junio hasta el 13 de julio.

Además, para aquellos clientes que aún no la tienen, la cadena regalará también durante esas fechas un cupón extra de tres euros de bienvenida en la próxima compra al descargarse la App. "Entre las ventajas de contar con Lidl Plus se encuentra no sólo el ahorro en la compra diaria, sino también la posibilidad de ganar premios y sorteos semanales, así como descuentos adicionales en gasolina, viajes, parques de atracciones y alquiler de coches, entre otros", añade el comunicado.

COMPROMISO DE LIDL CON SEVILLA

Con este apertura, Lidl suma 27 puntos de venta en la provincia de Sevilla, 16 de ellos abiertos en los últimos cinco años, y ya cuenta con más de 760 empleados directos. Gracias a su actividad en la provincia, la cadena de supermercados genera más de 5.570 empleos entre directos, indirectos e inducidos (0,78% del total) y aporta más de 260 millones de euros anuales al PIB (0,78% del total), según datos de PwC.