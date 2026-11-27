Imagen de los primeros giraldillos del alumbrado navideño. Archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tranvía mantendrá desde este viernes, 27 de noviembre, cortado su recorrido hasta Puerta de Jerez, en concreto desde las 16,00 horas, mientras que el carril bici de la Avenida de la Constitución suspenderá su funcionamiento con motivo del plan de movilidad asignado por la celebración de las fiestas navideñas en la ciudad.

Así lo ha confirmado el teniente alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, sobre la primera fase del plan de movilidad con motivo de la Navidad, que conllevará un uso de efectivos municipales motivado principalmente por las compras previas a esta festividad y que abarcará las zonas de concentración de las grandes superficies comerciales, ubicadas fuera del Casco Antiguo.

Según ha informado Bueno en rueda de prensa tras la celebración de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, en la misma se ha aprobado el Plan de Coordinación Específico de Navidad 2026-2027, que coordina los efectivos municipales que actuarán en estas señaladas fechas.

Las zonas de esta primera fase son Luis de Morales y su entorno por los centros comerciales El Corte Inglés y Nervión Plaza, Avenida de Andalucía y Ronda del Tamarguillo para el acceso a los aparcamientos del centro comercial Los Arcos, Torre Sevilla y su entorno y, por último, Palmas Altas y la zona del centro comercial Lagoh.

Sobre esta última, el responsable ha detallado que la Policía Local actuará en coordinación con la Dirección General de Tráfico (DGT) para derivar los vehículos a Palmas Altas en el momento en el que consten completos los aparcamientos del centro comercial.

El horario de aplicación de las medidas, en esta primera fase, estará sujeto a las necesidades propias de las zonas afectadas durante los días de vigencia, especialmente los fines de semana y festivos del puente de la Inmaculada Concepción.

La segunda fase del plan comenzará el viernes 18 de diciembre, y en este caso se contemplan las habituales restricciones de acceso al Casco Antiguo que se activarán con carácter general de 10,00 a 22,00.