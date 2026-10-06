La línea de tranvibús con Sevilla Este es ya la tercera más usada de Tussam tras una semana en funcionamiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el tranvibús. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea TB1 entre el Casco Antiguo y Sevilla Este se ha convertido en la tercera más utilizada de Tussam tras su primera semana de funcionamiento, en la que ha registrado más de 102.000 usuarios.

Según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado, el pasado viernes --coincidiendo con la noche en blanco-- registró su máximo de viajeros, con 19.000 personas. Y solo es superado por las líneas dos y tres desde su entrada en vigor de manera integral el pasado lunes 28 de septiembre.

En este sentido, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que si sigue así el tranvibús registrará "en torno a seis millones de sevillanos" usando este nuevo medio de transporte que "une Torreblanca y Sevilla Este con el corazón de la ciudad de Sevilla".

Asimismo, ha defendido que se trata de un "medio de transporte provisional", hasta que llegue la línea 2 del metro, en la misma línea que ha afirmado que "es partidario de que la línea 3 la gestione también directamente la Empresa Municipal de Transportes de Sevilla, Tussam".

En esta línea, ha asegurado que "pronto" la Junta de Andalucía presentará la actualización del proyecto de la línea 2, que será "la solución definitiva a la movilidad en la zona de Torreblanca, Parque Alcosa y Sevilla Este".