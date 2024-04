Llega este sábado a Sevilla el documental "Mare Mediterraneum" sobre migración con perspectiva de género

Será proyectado a las 18,45 horas en el espacio Tramallol con un posterior coloquio



SEVILLA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El espacio Tramallol del pasaje homónimo del casco histórico de Sevilla acoge este sábado a las 18,45 horas la proyección del documental "Mare Mediterraneum", una coproducción de la Asociación Colectiva AfroLatidos y Arka Productora, ambas con sede en Valencia, que pone en primer plano las historias de migración incluyendo una perspectiva de género, donde las mujeres africanas comparten sus relatos de lucha y supervivencia, para derribar prejuicios y fomentar el diálogo intercultural.

Este documental coral amplifica la voz a diversas personas migrantes originarias del sur del Sáhara que recuerdan el viaje lleno de riesgos, donde las mujeres enfrentan peligros adicionales. Al mismo tiempo, en Senegal, las madres y familiares de las personas migrantes mantienen la esperanza de recibir noticias de sus seres queridos.

Tanto en un lado como en el otro del Mediterráneo, como refleja esta producción, surgen iniciativas que promueven el encuentro entre personas diversas y buscan crear bienestar para la comunidad humana.

Ellette Djomatou, una de las protagonistas del documental, declara: "Yo migré a Europa en busca de una vida mejor, pero si hubiera sabido lo que me esperaba, sin duda, me habría quedado en mi país, Camerún. Fue un verdadero calvario, no solo durante el viaje por tierra, mar y desierto, sino también una vez que llegué a España. En estos cinco años he vivido racismo, explotación laboral y otras situaciones desafiantes. Este proceso es extremadamente complejo para nosotras, las mujeres. Es importante señalar que la mujer paga no solo con dinero sino también con su cuerpo".

María Chaqués, codirectora del documental y presidenta de AfroLatidos, comparte su emoción: "El encuentro con personas migrantes africanas y más concretamente mujeres en Senegal, Marruecos y España, durante los 15 años de rodaje, ha marcado completamente una parte de mi vida. De hecho, este documental es un homenaje a todas ellas, especialmente a las mujeres y, al mismo tiempo, incluye una pequeña parte de mi propio relato autobiográfico".

Después de la proyección, promovida de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), MAD África y Back to the Roots Saint-Louis; se llevará a cabo un Cine Fórum conuna mesa coloquio donde participará la comunicadora e integradora social María Chaqués Serrano, codirectora de la película junto a diversas personas activistas de origen africano.