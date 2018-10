De Llera considera que el padre de Marta no puede tener ninguna queja "fundada" respecto al juez y al fiscal

Actualizado 02/05/2013 13:07:25 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha considerado este jueves que el padre de la joven Marta del Castillo, asesinada en enero de 2009, no puede tener ninguna queja "fundada" respecto al trabajo desarrollado por el fiscal y por el juez que investiga la causa de la desaparición de su hija y que ha abierto nuevas diligencias tras acusar Miguel Carcaño a su hermano del crimen.

Durante su intervención en el programa 'La Tertulia' de Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, De Llera se ha referido así a los comentarios publicados por Antonio del Castillo en 'Twitter', donde criticó tanto el trabajo desarrollado por el fiscal como por el juez, llegando a decir: "qué pena que éste --el caso-- no hubiese entrado a reparto y nos hubiese tocado la juez Alaya".

"No puede sostenerse que la juez Alaya sea la solución a todos los problemas de la Justicia, porque es humana", ha aseverado De Llera, quien ha defendido que tanto el juez de Instrucción número 4, Francisco de Asís Molina, como el fiscal, Luis Martín Robredo, "se han esforzado hasta extremos inusitados", por lo que "queja fundada no puede tener ninguna".

No obstante, "es lógico que una persona que está sufriendo, que no puede elaborar el duelo" al no encontrarse el cuerpo de la joven, "empiece a ver posibilidades en cualquier sitio", ha finalizado.