Estado De La Plantación Hallada En El Interior Del Incendio. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Cpeis) de la provincia de Sevilla han intervenido en la tarde de este viernes en un incendio declarado en el trastero de una vivienda de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en cuyo interior fue localizado un cultivo de marihuana.

Según ha detallado el Consorcio en un comunicado, el aviso se recibió pasadas las 19,16 horas en la Sala del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) a través del servicio de emergencias 112 Andalucía, que alertaba de la salida de humo negro procedente de un cuarto ubicado en el patio interior de un inmueble residencial.

Hasta el lugar se desplazó una dotación del parque de bomberos de Sanlúcar la Mayor, encontrándose ya en la zona efectivos de la Policía Local que colaboraban en las primeras actuaciones.

En este contexto, tras comprobar que las llamas afectaban al citado trastero, los bomberos procedieron a sofocar el fuego y a verificar las condiciones de seguridad del entorno.

Durante las labores de inspección del habitáculo, los efectivos hallaron una plantación de marihuana, por lo que dieron aviso a la Guardia Civil, cuyos agentes se hicieron cargo de las diligencias y permanecieron en el inmueble una vez finalizada la intervención de extinción.

Los bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla han actuado en coordinación con la Policía Local, la Guardia Civil y el servicio de emergencias 112 Andalucía.