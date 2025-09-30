Localizan los restos de 74 personas en Cañada Rosal (Sevilla) en los trabajos de exhumación de las dos fosas comunes

CAÑADA ROSAL (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de exhumación de las dos fosas comunes en el parque periubano de Cañada Rosal (Sevilla), donde se encontraba el antiguo cementerio de la localidad, han sacado a la luz finalmente los restos de 74 personas, que fueron represaliadas en la localidad durante el año 1936.

El alcalde, Rodrigo Rodríguez Hans, ha informado del final de la quinta fase de los trabajos, tras iniciarse en 2021, con el fin de localizar e identificar a las víctimas de la represión franquista en el municipio. Hasta hace dos semanas se habían localizado en las dos fosas encontradas los restos de 71 personas, mediante unos trabajos que se iniciaron el 16 de julio de 2021, y que en su primera fase se prolongaron hasta el 3 de septiembre del mismo año, informa el Consistorio.

Finalmente, han sido halladas tres más. La actuación del equipo de arqueología se ha centrado en trabajos de indagación, búsqueda, localización, corroboración y delimitación de las fosas existentes, con la localización inicialmente de tres, aunque se ha podido comprobar que la tercera correspondería a trabajos de vaciado de tumbas para su traslado, así como a remociones correspondientes a la clausura del cementerio en los años 90 del siglo XX.

En la fosa número 1 se han conseguido muestras óseas para análisis genético de los restos de 14 víctimas, 13 hombres y una mujer, y se ha procedido a la búsqueda de familiares para la extracción de muestra biológica para el cotejo genético. Incluso, en el primer depósito múltiple exhumado de la segunda fosa se ha identificado a un grupo de mujeres que son compatibles con nueve vecinas de mujeres de Fuentes de Andalucía que desaparecieron en agosto de 1936 y que son conocidas como 'Las mujeres del Agaucho', un grupo de jóvenes de 16 a 22 años asesinadas en agosto de 1936, cuyos cuerpos se creía que habían sido arrojados a un pozo en mitad de un campo.

Así, a la conclusión de la cuarta fase se han exhumado en total los restos de 14 víctimas de la Fosa 1 y 60 en la Fosa 2. Se trata de unos trabajos que han sido promovidos por el Ayuntamiento de Cañada Rosal y financiados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la participación del Ayuntamiento.

Ahora, se seguirá en una nueva fase con la ayuda del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Diputación de Huelva.