Lora indemniza con 270.000 euros a los empleados de Urbaser no readmitidos tras acabar la concesión en 2014

Publicado 08/03/2019 19:27:21 CET

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla), Eloy Tarno (PP), ha informado de que merced a una sentencia judicial, el Consistorio ya ha abonado las indemnizaciones a los trabajadores de la empresa Urbaser no readmitidos tras la finalización de la concesión de esta empresa del servicio de limpieza viaria en febrero de 2014, cuando el municipio aún estaba gobernado por el PSOE.

"Ha tenido un coste total -señala el concejal loreño- en cuanto a indemnizaciones de más de 134.000 euros, a lo que hay que sumar otra cantidad parecida respecto a los salarios de tramitación de dos de los trabajadores que sí hemos tenido que readmitir, una trabajadora por encontrarse en cuidado de su hijo cuando finalizó el contrato con Urbaser, y otro trabajador que era el representante sindical de los trabajadores, ambas situaciones son de imperativa readmisión". "Esto significa que el cumplimiento de esta sentencia judicial ha tenido un coste para las arcas municipales de más 270.000 euros, cantidad a la cual hemos hecho frente en esta legislatura municipal", ha aseveado.

Y es que tras varias sentencias judiciales y recursos ante el TSJA y el Tribunal Supremo, el Ayuntamiento de Lora del Río ha sido condenado a indemnizar a los trabajadores que no fueron readmitidos en su día por ser empleados de Urbaser, además de los salarios de tramitación de dos de los trabajadores que si han tenido que ser readmitidos forzosamente.

"Cuando finalizó la concesión en febrero de 2014, los trabajadores municipales que pasaron en su día a la empresa Urbaser sí fueron readmitidos por el Ayuntamiento de Lora del Río, pero aquellos otros trabajadores que fueron contratados por esta empresa con el paso del tiempo no fueron readmitidos, tal como recomendaron los servicios jurídicos municipales en aquel momento, puesto que los procesos de selección de una empresa privada no tienen por qué cumplir los requisitos constitucionales de capacidad, mérito y publicidad, y entendemos que se obró bien no readmitiendo a dichos trabajadores porque suponía acceder a un empleo público desde una empresa privada, una vez finalizara la concesión", dijo Eloy Tarno.

"En este punto, hemos cumplido económicamente tanto con la se ntencia de indemnización como con la readmisión de dos trabajadores y el pago de sus respectivos salarios de tramitación, con un coste de más de 270.000 euros", ultimó el concejal de Hacienda.

Por otra parte, Eloy Tarno se refirió a otra sentencia judicial llegada a finales del pasado mes de febrero sobre "el pleno de enero de 2018, en el que se aprobó, por parte de los grupos de la oposición, de un punto de la eliminación de los sueldos de miembros del equipo de Gobierno y del personal de confianza; se recurrió judicialmente este punto, y ahora ha llegado una sentencia judicial en la que se reconoce que aquella aprobación no es conforme a derecho".