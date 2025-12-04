Loyola y el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla crean una unidad para mejorar la seguridad y eficacia de tratamientos

Loyola y el Colegio de Farmacéuticos crean una unidad para mejorar la seguridad y eficacia de tratamientos - UNIVERSIDAD DE LOYOLA

La Universidad Loyola y el Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla (Ricofse) han anunciado este jueves que han presentado la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia (UOF), un proyecto asistencial "innovador que permitirá a las farmacias de la provincia ofrecer un servicio especializado destinado a mejorar la efectividad y seguridad de los tratamientos farmacológicos de sus pacientes".

Según ha informado Loyola en una nota de prensa, la firma oficial del convenio ha tenido lugar en la sede del Colegio Oficial y ha contado con la presentación del presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, Jaime Román Alvarado, que ha destacado que "este proyecto permite avanzar hacia un modelo de atención más profundo y verdaderamente clínico por parte de los farmacéuticos".

Al tiempo, ha apostillado que esto implica "trabajar no solo por la seguridad de los tratamientos, sino también por su efectividad, porque garantizar ambas es esencial para lograr los mejores resultados en salud".

Román ha subrayado además que "la Unidad de Optimización de la Farmacoterapia ofrece la oportunidad de enseñar y consolidar el seguimiento farmacoterapéutico, que es el corazón del rol asistencial avanzado del farmacéutico". Por ello, ha indicado que el proyecto ayudará a que los profesionales puedan "identificar problemas relacionados con los medicamentos, acompañar al paciente y contribuir, desde la farmacia, a que sus tratamientos sean más seguros, más efectivos y realmente orientados a mejorar su calidad de vida".

Por parte de la Universidad Loyola, la vicerrectora de investigación, Mercedes Torres Jiménez, destacó que la unidad, que combina docencia, servicio e investigación, "permitirá generar evidencia científica que mejore la práctica asistencial y forme a profesionales capaces de afrontar los retos sanitarios del futuro con una visión integral".

"La iniciativa, fruto del convenio firmado entre ambas instituciones responde a una necesidad creciente del sistema sanitario: reducir la morbimortalidad asociada al uso de medicamentos, que según los datos presentados causa entre el 6% y el 10% de las hospitalizaciones y un tercio de las urgencias hospitalarias en España", ha concluido Loyola.

Antes de la puesta en marcha asistencial completa prevista para 2026, la Universidad Loyola está desarrollando sesiones clínicas formativas dirigidas a farmacéuticos colegiados, centradas en la evaluación integral de la farmacoterapia y la identificación de problemas relacionados con los medicamentos. Estas sesiones "permiten a los profesionales aprender mediante casos reales, mejorar sus competencias clínicas y prepararse para la implantación progresiva del servicio en sus farmacias".

La UOF estará coordinada por el profesor Manuel Jesús Machuca González, experto en atención farmacéutica y en implantación de servicios asistenciales, que cuenta con una amplia trayectoria atendiendo miles de pacientes y participando en la generación de evidencia sobre optimización de la farmacoterapia.

Por su parte, el investigador de la Universidad Loyola presentó el proyecto a los presentes y destacó que "con esta Unidad, se pretende acompañar a los farmacéuticos para detectar estos problemas antes de que generen sufrimiento o ingresos hospitalarios. Este proyecto nos permite trasladar ese conocimiento a la práctica asistencial y a la formación de los profesionales."

El proyecto funcionará mediante un modelo de Gestión Integral de la Farmacoterapia, con entrevistas clínicas a pacientes, identificación de problemas relacionados con medicamentos e informes de optimización dirigidos al farmacéutico responsable.

La UOF comenzará su actividad asistencial completa en enero de 2026, con atención presencial y virtual desde las instalaciones de la Universidad Loyola. El Colegio de Farmacéuticos actuará como entidad coordinadora entre las farmacias y la Unidad, permitiendo que los pacientes puedan beneficiarse de un servicio de alto valor sin coste para las farmacias.