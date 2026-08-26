Luz verde a la ampliación del Museo de Alcalá (Sevilla) con una inversión de cerca de un millón de euros

Proyecto de sala expositiva de la ampliación del Museo de la Ciudad - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado el expediente de contratación de las obras de ampliación del Museo de la Ciudad con un presupuesto de licitación cercano al millón de euros (966.962,02 euro), el procedimiento de contratación ha sido abierto y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 18 de septiembre.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, tras la adjudicación, el plazo de ejecución de la obra será de 12 meses, además de que toda la información y documentación relativa a la licitación puede consultarse y tramitarse a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

De esta manera, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha celebrado que el municipio contará con un enclave con "más posibilidades" de desarrollar su función educativa y socio-dinamizadora de la historia y el patrimonio local, a la vez que "crecerá en excelencia" a nivel local y andaluz.

Con la nueva ampliación, el Museo de Alcalá duplicará su superficie actual hasta superar los 1.000 metros cuadrados de espacio expositivo, se podrá crear un recorrido que incorpore nuevas técnicas de exhibición y un discurso museográfico actualizado que tenga como eje central la historia de Alcalá de Guadaíra.

Del mismo modo, se dará espacio a las Bellas Artes y a la colección de arqueología y paleontología, así como a otros elementos que permitan contar la historia de Alcalá de forma interactiva e innovadora, sin perder de vista el componente educativo, turístico y cultural de una institución como el Museo.

NUEVA PLAZA DEL MUSEO

En esta línea, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha explicado que una vez culminada la obra, el Museo habrá multiplicado por dos su superficie, tendrá nuevos accesos desde La Almazara y el Parque Centro, y habrá incorporado un nuevo espacio expositivo al aire libre mediante la creación de la nueva Plaza del Museo, de la mano de la remodelación integral del Parque Centro, con el objetivo de "generar un corredor cultural que unirá el Museo y la Casa de la Cultura".

En cuanto a la obra, la ampliación ha contempla la recuperación de la nave existente en la Plaza de la Almazara, posibilitando una nueva fachada y acceso al Museo. En este edificio industrial se crearán tres niveles diferentes para albergar la exposición pictórica en dos de ellos y un espacio para exposiciones temporales.

A esto se sumará una nueva construcción que permitirá enlazar y conectar el nuevo edificio con el actual, lugar de encuentro donde se instalarán la recepción, el núcleo de comunicaciones que conecte todas las plantas de ambos edificios, los servicios y la zona administrativa.

De esta forma, una vez que esté terminada la obra, habrá dos edificios unidos por una zona común que dotará al Museo de unas instalaciones "modernas y adecuadas" a las necesidades de la principal institución cultural de la ciudad.