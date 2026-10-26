Luz verde al nuevo contrato de Ayuda a Domicilio y a nuevas infraestructuras de Alcalá (Sevilla)

Imagen de archivo de la Junta de Gobierno Local de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha aprobado, entre otros asuntos, el nuevo contrato de Ayuda a Domicilio con 15 millones de euros, la licitación de las obras para culminar la Ronda Sur o la construcción del nuevo Punto Limpio San Mateo que complementa a San Juan con 1.300 toneladas más al año de capacidad.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el Gobierno local ha dado luz verde al nuevo contrato de Ayuda a Domicilio con un importe de 15 millones de euros para los dos próximos años, iniciativa que garantiza ese necesario apoyo a más de un millar de usuarios especialmente vulnerables por edad o condiciones de dependencia.

Asimismo, se han incluido mejoras en el servicio y en las condiciones de trabajo del personal, ya que se subrogan en su totalidad los contratos de las 400 personas que desempeñan esta función, con un incremento salarial del precio por hora y una distribución de la zona geográfica para el servicio que facilita el trabajo de los profesionales repercutiendo en la positiva atención a los mayores.

Al hilo, la teniente de alcaldesa y portavoz municipal, Ángeles Ballesteros, ha destacado que se impulsan cada semana "asuntos de importante relevancia para la ciudadanía" al aprobarse programas que repercuten directamente en el desarrollo de la ciudad y la cohesión social a través de la ayuda y protección a colectivos vulnerables, entre otros.

Tras resolverse la desviación de la tubería del Huéznar bajo el trazado de la Ronda Sur, se ha aprobado sacar a licitación la fase de obras que culminaría la Ronda Sur. Esta infraestructura unirá la carretera A-392 hacia Dos Hermanas y la A-3204 hacia Utrera, suponiendo la continuación de la carretera del Puente de Dragón (A-8033).

INFRAESTRUCTURA PARA FACILITAR EL CUIDADO DEL ENTORNO

De esta manera, se tratará de un viario de 1.730 metros, con medianera y dos carriles para cada sentido que conectará ambas carreteras por detrás del Campo de las Beatas y las urbanizaciones anexas, lo que supondrá una ampliación de la circunvalación norte-sur que favorecerá el desarrollo urbanístico y residencial de la zona, además de descargar el tráfico rodado para la travesía urbana y la zona centro de la ciudad, como parte de los objetivos del Plan de Movilidad Urbana.

Por otro lado, la delegada ha recordado la aprobación del nuevo Punto Limpio San Mateo, en la zona de Polysol, que complementará el existente en San Juan y facilitará a la ciudadanía "la separación de residuos posibilitando avanzar en el cuidado del entorno y la economía circular".

Esta nueva instalación contará con una capacidad para gestionar 1.300 toneladas de residuos al año, además de que contará con 1.431 metros cuadrados, cinco grandes contenedores de 30 metros cuadrados para residuos voluminosos y otras fracciones y un total de 19 contenedores y arcones para recogida selectiva.

Estos espacios específicos para residuos peligrosos y aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) funcionarán mediante un circuito interno de circulación en sentido único con descarga de residuos a nivel, sin rampas ni escaleras, sistemas de videovigilancia, control de accesos y alumbrado LED.

En definitiva, una instalación moderna, accesible y segura, diseñada para facilitar a los vecinos el depósito de sus residuos.

Por último, la delegada ha puesto en valor el trabajo conjunto del Ayuntamiento para la protección del entorno y el cumplimiento de las normativas medioambientales, de manera que se ha referido al dispositivo de Policía Local para localizar y sancionar a la persona que realizaba vertidos ilegales en la zona de La Pirotecnia, e iniciar el expediente para la correcta retirada de los residuos.

La delegada ha agradecido la colaboración ciudadana para poder llevar a término esta medida, llegando la denuncia a la Delegación de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad con la que Gobernación ha trabajado conjuntamente.