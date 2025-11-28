La Macarena volverá al culto con "mayor probabilidad en los primeros días de la segunda semana de diciembre"

Archivo - Imágenes de la salida procesional de la Hermandad de la Macarena. Imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurador de la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla, Pedro Manzano, ha afirmado este viernes que la talla regresará al culto con "mayor probabilidad en los primeros días de la segunda semana de diciembre". Actualmente se está sometiendo a un proceso de restauración desde el pasado 12 de agosto.

Según un comunicado remitido por la Hermandad, la fase actual consiste en la de reintegración cromática final. Durante la misma, se ha abordad los ojos, mejillas, boca y frente de la imagen y se ha pospuesto la reintegración de las zonas que no son visibles al quedar ocultas por los ropajes, y que serán afrontadas en una segunda etapa.

El restaurador ha indicado que, tras completar la fase de reposición de estucos, de enrasado y la primera reintegración cromática con bases de acuarela para ajustar el tono general de la policromía, aplicó una capa de barniz para avivar el tono cromático de la policromía y poder reintegrar concretamente el color en la zona, y también como capa de protección para el futuro.

Asimismo, se han tomado pequeñas muestras de la estructura interna de la Sagrada Imagen para identificar la especie de la madera y realizar las pruebas de radiocarbono 14.

También, se han realizado mediciones de la luz que recibe la imagen en su lugar de culto habitual en la Basílica, en el camarín, así como durante las misas los cultos solemnes y el besamanos. Dichas mediciones han servido para "recrear la luz en el espacio de trabajo del restaurador con el objetivo de que la reintegración cromática sea lo más acorde y precisa con las condiciones de iluminación".

"PRIMERA IMPRESIÓN SATISFACTORIA"

La hermandad ha confirmado que el pasado 19 de noviembre se realizó una primer prueba con la imagen "ataviada con sus ropajes y situada en su lugar de culto habitual con la iluminación que recibe en la Basílica". Este hecho ha supuesto "una primera impresión satisfactoria por parte de la comisión de seguimiento".

Tras esta primera prueba, se ha señalado que el ojo derecho de la talla presentaba "una ligera mayor abertura en comparación con las fotografías anteriores a la intervención". Tras examinar y estudiar la pestaña de ese ojo, que se conserva en perfectas condiciones, se comprobó que existía "un regrueso que hizo que esa zona del ojo quedase ligeramente más cerrado que ahora una vez recuperada la línea palpebral original". La Corporación ha confirmado que la línea original "será la que se recupere definitivamente".

En paralelo, se ha avanzado en la reintegración cromática con la confección de "unas pestañas mucho más acordes siguiendo la documentación fotográfica existente". La comisión de seguimiento volvió a ser convocada el miércoles 26 de noviembre para observar nuevamente a la imagen, siendo valorada la prueba "como muy satisfactoria".

Es por ello, que Pedro Manzano ha indicado que el proceso está "muy próximo" a terminar. "La restauración podría estar concluida entre la primera y la segunda semana del mes de diciembre, con mayor probabilidad en los primeros días de la segunda semana de diciembre", ha afirmado.

LA IMAGEN NO ESTARÁ PARA LAS ELECCIONES A HERMANO MAYOR

Con este anuncio, se confirma que la Macarena no estará respuesta al culto para las próximas elecciones a Hermano Mayor de la Corporación que se celebran este domingo de 30 de noviembre. Fernando Fernández Cabezuelo, José Luis Notario Rocha y Pedro Ignacio García Rivero son los tres candidatos a suceder a José Antonio Fernández Cabrero al frente de la Hermandad con más hermanos de la ciudad.

El pasado 29 de julio, los hermanos aprobaron en un cabildo extraordinario la restauración de la imagen tras la controvertida actuación sobre la talla por parte de los hermanos Arquillo.

El informe diagnóstico del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) en el que se basa la propuesta de restauración de la talla de la Virgen de la Esperanza avisaba de "galerías provocadas por ataques de dos tipos de insectos xilófagos" en la espalda de la imagen. Unos insectos que han sido eliminados con un tratamiento de anoxia.