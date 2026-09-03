El Maestranza atribuye a una incidencia eléctrica la cancelación del concierto de la Orquesta de Bayreuth en Sevilla

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza ha atribuido a una "incidencia sobrevenida en el suministro eléctrico de la zona" la interrupción y posterior cancelación del concierto de la Orquesta del Festival de Bayreuth, que se estaba celebrando en la tarde de este miércoles y que servía de inauguración de su temporada 2026-2027, tal como informa el espacio escénico del Paseo Colón en un comunicado en sus redes sociales.

Desde Endesa, según apuntan fuentes de la compañía a Europa Press, se incide en que “la avería estuvo localizada en la instalación particular del teatro, y no en las redes de distribución". En un primer momento el defecto de la instalación particular hizo que desconectara la línea de distribución que alimenta a la zona y se llevó a cabo el “protocolo de maniobra de reconexión” establecido para estos casos y que se fue recuperando el suministro eléctrico por zonas hasta dejar aislado el centro de transformación del teatro, donde se ubicaba la incidencia. En todo momento, añaden las mismas fuentes, hubo coordinación con los técnicos del Maestranza.

Se trataba de un acontecimiento musical "de extraordinaria relevancia internacional", como lo calificaba el Maestranza días atrás, llevado a a cabo por la prestigiosa Orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección del maestro Pablo Heras-Casado.

La cita marcaba el comienzo de una nueva temporada en el Teatro de la Maestranza y reunía sobre su escenario a una de las formaciones más emblemáticas del panorama musical internacional, estrechamente vinculada al legado de Richard Wagner y a uno de los festivales líricos más importantes del mundo, en la conmemoración de los 150 años de su fundación.

La Orquesta del Festival de Bayreuth inició su gira por España con una primera cita en Barcelona como cierre del 40º aniversario del Festival de Perelada, "cosechando un gran éxito de público y crítica, que confirma la excepcional expectación generada por esta histórica visita".