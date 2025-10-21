El Maestranza de Sevilla acoge 'Diálogos Concertantes', interpretado por profesores de la Fundación Barenboim-Said

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza acogerá el próximo domingo, 26 de octubre, el primer concierto de la segunda edición del ciclo 'Diálogos Concertantes', una iniciativa organizada por segundo año consecutivo en colaboración con la Fundación Barenboim-Said.

Bajo el título 'Recital Maurice Ravel 2025: 150 años del nacimiento del compositor', el concierto rendirá homenaje a una de las figuras más influyentes del impresionismo musical y contará con la interpretación de dos destacados músicos: el violinista Miguel Colom y el pianista Víctor del Valle, informa en un comunicado.

Miguel Colom, profesor adjunto de la Cátedra de Violín Telefónica de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y docente en la Academia Barenboim-Said de Sevilla, es actualmente primer concertino de la Orquesta y Coro Nacionales de España.

Por su parte, Víctor del Valle desarrolla una intensa actividad concertística tanto en solitario como en colaboración con importantes formaciones y solistas. Su trayectoria internacional se ha consolidado especialmente junto a su hermano Luis del Valle, con quien forma un reconocido dúo de pianos. Ganadores del Concurso Internacional de Música ARD, los hermanos Del Valle son considerados una de las agrupaciones camerísticas más destacadas de Europa.

Las entradas, con un precio único de 20 euros, ya están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de su página web oficial.

Todos los espectáculos de la Sala Manuel García se realizan gracias al apoyo de la Fundación Banco Sabadell.