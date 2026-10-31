El Maestranza de Sevilla acoge el 'Réquiem' de Mozart con localidades agotadas: "Un monumento a escala humana"

Archivo - La formación musical Vox Luminis XL - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acogerá este lunes, 2 de noviembre, el encuentro de dos destacadas formaciones internacionales --Camerata Salzburg y Vox Luminis XL-- en un programa que reúne la Misa en re menor ('Missa in Angustiis') de Joseph Haydn, y la Misa de Réquiem en re menor, K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Se trata de dos obras fundamentales del repertorio sacro que exploran, desde lenguajes propios, "la intensidad expresiva de la música ante la trascendencia, el dolor y la muerte", destaca el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

La propuesta reúne la tradición interpretativa de Camerata Salzburg, una de las orquestas de cámara más prestigiosas del panorama internacional y especialmente reconocida por sus interpretaciones del Clasicismo vienés, con la personalidad vocal de Vox Luminis XL, conjunto belga especializado en la música antigua y "distinguido por la excelencia de sus interpretaciones y su particular riqueza tímbrica".

El violinista Gregory Ahss, concertino de Camerata Salzburg, participará en esta cita tras una trayectoria internacional que lo ha llevado a colaborar con directores y orquestas de primer nivel, entre ellos Claudio Abbado y la Orchestra Mozart de Bolonia.

Junto a él, Lionel Meunier, bajo y fundador y director artístico de Vox Luminis, aportará su experiencia en la interpretación históricamente informada y en el repertorio vocal de los siglos XVII y XVIII, ámbito en el que se ha consolidado como una figura de referencia internacional.

El cuarteto solista estará integrado por la soprano Gwendoline Blondeel, la mezzosoprano Marie Henriette Reinhold, el tenor Raffaele Giordani y el bajo Sebastian Myrus, cuatro intérpretes con una sólida trayectoria en el repertorio vocal histórico y habitual colaboración con destacados conjuntos y directores europeos.

La combinación de ambas formaciones y de un elenco vocal especializado "permitirá explorar los matices, los contrastes y la fuerza expresiva de estas dos partituras desde la transparencia instrumental y la riqueza de las voces". Un programa que invita a descubrir "la dimensión más humana" de dos compositores esenciales del Clasicismo, en el que la solemnidad de la música sacra convive con una profunda intensidad emocional. Las entradas para este concierto están agotadas.