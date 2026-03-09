Maestranza de Sevilla acoge "uno de los títulos más representativos del teatro lírico español" con estreno de 'Marina'

Intervención del director musical de 'Marina', Manuel Busto, durante la presentación de la citada ópera en el Teatro Maestranza de Sevilla el lunes, 9 de marzo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla ha presentado este lunes, 9 de marzo, el estreno de la ópera 'Marina', una obra en tres actos de Emilio Arrieta (1821-1894), con libreto de Francisco Camprodón y Miguel Ramos Carrión y basado en el texto de 'La Veillée' (1831), de Paul Duport y Amable Villain de Saint-Hilaire. El director general del Maestranza, Javier Menéndez, ha apuntado que este espectáculo, que ha considerado como "uno de los títulos más representativos del repertorio lírico español", no se ve en el teatro que dirige desde la temporada 2002-2003.

En una rueda de prensa, Menéndez ha concretado que el estreno se producirá el sábado, 14 de marzo, y también tendrán lugar funciones en los próximos martes 17 y jueves 19. En relación, ha señalado que 'Marina' cumplió "aquella promesa de ópera nacional española", puesto que "fue la primera que pasó de zarzuela a ópera cuando se estrenó en el 1855 en el Teatro Circo de Madrid y luego en el Teatro Real". Por ello, ha asegurado que "ha permanecido como uno de los grandes logros de la ópera española".

En concreto, Menéndez ha valorado que los espectadores hispalenses podrán disfrutar de "un 'cast' maravilloso, con una producción bellísima y bajo la batuta del maestro Manuel Busto". Por su parte, el director musical sevillano ha agradecido a todo el equipo artístico de 'Marina' y ha detallado al respecto que su visión musical es "muy discursiva, muy músico-teatral".

"Soy de esos directores a los que le gusta construir un discurso musical total", ha agregado Busto, al tiempo que ha considerado que ha creado a los personales "desde la vocalidad" y los ha potenciado "desde todos los parámetros que componen la orquesta y el coro".

En esta línea se ha mostrado la directora de escena de 'Marina', Bárbara Lluch, que ha declarado que la construcción de este espectáculo se ha producido por parte de un "súper equipo", donde han tenido que "trabajar mucho", mientras que ha valorado que en el Teatro Maestranza de Sevilla "se trabaja fenomenal, como en pocos".

"Es la sensación de trabajar en un teatro maravilloso, con un reparto absolutamente espectacular a nivel artístico y a nivel humano", ha apostillado Lluch. En concreto, ha deseado que los espectadores disfruten de "una música bellísima, de unas luces, de un vestuario y de una puesta en escena en la que hemos hecho lo mejor que hemos podido para entretener y divertir".

Por su parte, la protagonista de 'Marina', Sabina Puértolas, ha destacado que su compatriota navarro Arrieta "escribe de una manera densa" y que lo que ella ha encontrado en esta partitura es que "se pueden hacer las cosas de una manera sencilla". Asimismo, Puértolas ha definido al personaje principal de la obra y que interpreta como "un tiovivo, una montaña rusa de vivencias, de amores" y que se mueve "con la impulsividad de un adolescente", acompañada de la "maravillosa música" que escribió Arrieta para el personaje.

En definitiva, la actriz principal ha insistido en que lo que pretende Arrieta "es contar una historia y hacerlo pasar bien a quien la escucha", y ha afirmado "que en el escenario nos lo pasamos muy, muy bien de las cosas malas y buenas que pasan en la historia".

En relación, el actor jerezano Ismael Jordi, que interpreta al personaje de Jorge, ha considerado que 'Marina' es el título que le faltaba a la extensa carrera que atesora, mientras que se ha mostrado ilusionado de volver a Sevilla, la ciudad donde empezó su carrera. Al hilo, ha añadido que el reparto de 'Marina' ha intentado aportar "nuevas ideas" al "gran trabajo" del maestro Busto en un título que el público va a disfrutar "muchísimo, como nosotros".

El actor que da vida al personaje de Pascual, Rubén Amoretti, ha enfatizado por su parte la labor de Bárbara Lluch, a la cual "adora", y de Puértolas, sobre la cual ha considerado que "es una maravilla escuchar a Sabina con esa juventud artística y vocal y haciendo un papel realmente muy difícil".

En sintonía se han expresado el resto del elenco, José Manuel Díaz, que interpreta a Alberto; Alicia Naranjo, que hace el papel de Teresa y Andrés Merino, que ejecuta el papel del marinero, que han destacado el placer de actuar en el Teatro La Maestranza "que apuesta por los jóvenes", junto a un elenco "maravilloso".

En suma, Menéndez se ha mostrado "muy feliz de tener el privilegio de haber formado un 'cast' de la repercusión y del altísimo nivel que tienen los cantantes que presentamos". Así, la ópera 'Marina' se representará los días 14, 17 y 19 de marzo a las 20,00 horas en la Sala Principal del Teatro de la Maestranza.