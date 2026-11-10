El Maestranza de Sevilla celebra la tercera edición de 'Diálogos Concertantes' con protagonismo de Mozart y Poulenc

Lucas Macías, director titular de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y de la Oviedo Filarmonía - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla presenta la tercera edición del ciclo 'Diálogos Concertantes', con la colaboración con la Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, que reúne a destacados intérpretes en torno a la música de cámara. El ciclo arrancará el próximo domingo, 15 de noviembre, en la Sala Manuel García, con el concierto 'Mozart & Poulenc'.

La actuación contará con la participación de seis reconocidos músicos: André Cebrián (flauta;) Lucas Macías (oboe); Pablo Barragán (clarinete); Javier Aragó (fagot); Alberto Menéndez (trompa), y Guillermo Ramírez Ortega (piano), según detalla el Maestranza en una nota de prensa.

El programa propone un recorrido por diferentes lenguajes y estéticas de la música de cámara a través de cuatro obras fundamentales del repertorio para piano y vientos: el 'Quinteto para piano y vientos en mi bemol mayor, K. 452', de Wolfgang Amadeus Mozart; el 'Sexteto para piano y vientos y la Sonata para flauta y piano, FP 164', de Francis Poulenc, y las 'Seis bagatelas para quinteto de viento', de György Ligeti.

André Cebrián, flauta solista de la Scottish Chamber Orchestra, desarrolla una destacada carrera como solista y músico de cámara, además de ejercer una importante labor pedagógica. Su trayectoria incluye colaboraciones con prestigiosas orquestas internacionales.

Lucas Macías, director titular de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) y de la Oviedo Filarmonía, así como director artístico de la Orquesta Ciudad de Granada, compagina su actividad como director de la Sinfónica con una sólida trayectoria como oboísta, que le ha llevado a colaborar con algunas de las principales formaciones europeas.

Pablo Barragán destaca por "la calidad y el refinamiento de su sonido, su virtuosismo técnico y su carisma" sobre el escenario. Ha actuado como solista junto a prestigiosas orquestas y ha trabajado con reconocidos directores internacionales.

Javier Aragó, fagot solista de la ROSS desde 1991, ha colaborado con destacadas orquestas internacionales y desarrolla también una intensa actividad como solista y docente.

Alberto Menéndez, profesor de la Orquesta Nacional de España, ha ocupado puestos de trompa solista en importantes orquestas europeas. Su actividad profesional abarca igualmente la interpretación como solista, la música de cámara y la docencia.

Por último, Guillermo Ramírez comenzó sus estudios de piano a los siete años y pronto destacó por sus excelentes resultados académicos. A lo largo de su formación musical obtuvo las máximas calificaciones y sobresalió por su brillante trayectoria, siendo el alumno más joven de su promoción.

La celebración de todos los espectáculos de la Sala Manuel García es posible gracias al apoyo de la Fundación Banco Sabadell, cuyo compromiso con la cultura y las artes contribuye de manera decisiva al impulso y la difusión de la música y al desarrollo de propuestas que acercan la excelencia artística a nuevos públicos.

Las entradas para este concierto tienen un precio único de 20 euros y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro de la Maestranza y a través de su página web.