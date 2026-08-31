El Maestranza de Sevilla inaugura este miércoles su temporada con la Orquesta del Festival de Bayreuth

La formación dirigida por Pablo Heras-Casado, en uno de sus conciertos - TEATRO DE LA MAESTRANZA

SEVILLA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla inaugura el miércoles, 2 de septiembre, su temporada 2026-2027 con un acontecimiento musical de extraordinaria relevancia internacional: el concierto de la prestigiosa Orquesta del Festival de Bayreuth, bajo la dirección del maestro Pablo Heras-Casado.

La cita marcará el comienzo de una nueva temporada en el Teatro de la Maestranza y reunirá sobre su escenario a una de las formaciones más emblemáticas del panorama musical internacional, estrechamente vinculada al legado de Richard Wagner y a uno de los festivales líricos más importantes del mundo, en la conmemoración de los 150 años de su fundación, informa el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

La Orquesta del Festival de Bayreuth ha iniciado ya su gira por España, con una primera cita en Barcelona como cierre del 40º aniversario del Festival de Perelada, "cosechando un gran éxito de público y crítica, que confirma la excepcional expectación generada por esta histórica visita".

La formación, que actuará en la noche de este lunes en el Festival de Santander, llegará a Sevilla para protagonizar uno de los grandes acontecimientos musicales de la nueva temporada. Bajo la dirección de Pablo Heras-Casado, una de las figuras más destacadas de la dirección orquestal internacional y profundamente vinculado al repertorio wagneriano, la Orquesta del Festival de Bayreuth ofrecerá un programa dedicado a algunos de los momentos más emblemáticos de 'El anillo del nibelungo', la monumental tetralogía de Richard Wagner.

El concierto contará con la participación de los solistas: Catherine Foster, Klaus Florian Vogt y Nicholas Brownlee, destacados intérpretes del repertorio wagneriano, para abordar algunas de las páginas más intensas y reconocidas del universo musical de Wagner.

La presencia de la Orquesta del Festival de Bayreuth en Sevilla adquiere una especial significación al enmarcarse en la conmemoración del 150º aniversario del Festival de Bayreuth. La formación, creada para las primeras representaciones de las obras de Wagner en el festival, está integrada por destacados músicos procedentes de algunas de las más prestigiosas orquestas de Alemania y de otros países.

La inauguración de la nueva temporada supondrá así el inicio de un curso marcado por la excelencia artística, la diversidad de propuestas y la presencia de grandes nombres de la música y las artes escénicas. Al respecto, las entradas para este concierto se encuentra a la venta en las taquilla del propio Teatro y desde 'www.teatrodelamaestranza.es'.