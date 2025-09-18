El magistrado Álvaro Martín tomará posesión este viernes de su cargo como nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

EL magistrado Álvaro Martín tomará este viernes, 19 de septiembre, posesión de su cargo como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y jurará su cargo como miembro nato de la Sala de Gobierno del alto tribunal. Martín será apadrinado por Manuel Damián, ex presidente de la institución.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el acto tendrá lugar en la Audiencia Provincial y estará presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. Acudirán de igual forma los vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial, José Antonio Montero, y José María Páez; los presidentes de las Audiencias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Jaén; miembros de la Sala de Gobierno del TSJA; magistrados de la Audiencia de Sevilla, la decana de los Juzgados de Sevilla, entre otros.

Además, asistirán el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el Teniente General de la Fuerza Terrestre, Carlos Melero; entre otros.