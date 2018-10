Maíllo pide centrar el debate de investidura en luchar contra la exclusión

Actualizado 27/04/2015 11:26:34 CET

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha lamentado este lunes que se esté abordado un debate "artificial ligado a la retirada o no de quien está prácticamente retirado", tras los anuncios de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán de dejar la política, frente a las "prioridades de Andalucía", en las que pide centrar el debate de investidura, como son "la lucha contra la exclusión y la pobreza".

En una entrevista con Canal Sur, recogida por Europa Press, el parlamentario ha explicado que la prioridad de su partido es la lucha contra la exclusión social y la pobreza, "esa es nuestra apuesta y propuesta, para eso IU quiere ser parte de la solución del problema Andalucía".

Ha lamentado que "cuando el debate político se queda en la superficie de una declaración de intenciones que no se produce en la realidad genera falta de credibilidad y desafección política", por eso desde IULV-CA apuestan por "las prioridades de Andalucía, para que no se quede en un debate artificial vinculando a la retirada o no de quien está prácticamente retirado".

En este sentido, entiende que se está produciendo un debate "muy en la superficie", de manera que se ha mostrado preocupado porque "hayan desaparecido las claves que los agentes económicos y sociales han determinado para salida de la crisis", este será, según Maíllo, su "reto" en debate de investidura.

Para Maíllo, el pacto que tendría que producirse en el gobierno andaluz debería ser "una alianza con Andalucía sobre unas prioridades políticas para construir un proyecto económico y social diferente al que tenemos, que siente las bases a largo plazo".

En este punto, defiende una "fórmula de despegue", esto es "ayudas que inicien una actividad económica que después puedan desarrollarse de modo autónomo", una línea estratégica, según el dirigente de izquierdas, en la que "hay que mirar más allá de las elecciones y más allá de una legislatura, para poder resolver el problema estructural que padece Andalucía".

Así las cosas, ha explicado que el Grupo parlamentario de IU va a mantener una intervención "pedagógica" en el debate de la Cámara "para que los andaluces entiendan nuestra postura política". "Vamos a hacer un debate genuino que debe escucharse", ha señalado.

En la investidura, ha asegurado Maíllo, "vamos a escuchar lo que tenga que decir a Susana Díaz, y después hablaremos" puesto que "esta vuelta a lo genuino" del debate parlamentario "puede ser positivo si los asumimos con una visión seria y una búsqueda de acuerdo sobre lo concreto, no sobre lo virtual" porque, lamenta, "luego se producen debates que luego no se cumplen, y esto lleva a la frustración".

Entretanto, preguntado por la ruptura del pacto PSOE-IU de la pasada legislatura, Maíllo ha criticado que "las relaciones con el PSOE son buenas cuando se asume el principio de subsidiariedad, no el principio de horizontalidad, como pretendía IU para cumplir el acuerdo programático".

EL PP, "DESENFOCADO"

Por otro lado, preguntado por la oferta del PP a IU sobre la Presidencia del Parlamento, Maíllo ha afirmado que los 'populares' le ofrecieron de manera "sinuosa, como una serpiente" ese puesto durante las negociaciones previas a la sesión constitutiva de la X legislatura.

Ha explicado que le llamaron diciendo que habían escuchado que IU tenía la intención de presentar candidato y que entonces ellos se plantearían apoyarlo. "Formalmente no hubo propuesta", ha dicho para apuntar que sí la hubo "de manera sinuosa", con una fórmula propia "de la vieja política". Así, ha criticado que "el PP está muy desenfocado, descolocado".

MUNICIPALES

Entretanto, el coordinador regional ha indicado que el objetivo de IU en la municipales del 24 de mayo es "desalojar a los gobiernos del PP" en Andalucía donde, como ha recordado, gobiernan sobre el 65 por ciento de los ciudadanos. Además, quieren mantener sus alcaldías, que confía que continuarán gracias a la "labor extraordinaria que han desarrollado los alcaldes de IU en un momento que ha sido muy difícil para los ayuntamientos".

Así, asegura que IU concurre bajo sus siglas por la trayectoria y proyecto político del partido, de manera que va a seguir manteniendo su postura ante los comicios locales desde lo que entienden debe ser "el nuevo modelo de ciudad y pueblo". Se ha mostrado confiado así en que IU tendrá "magníficos resultados" que están intentando recuperar "desde 22 de marzo".