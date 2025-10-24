Mairena del Alcor (Sevilla) construye 61 viviendas protegidas en el barrio La Cebonera

Proyecto de construcción de 61 viviendas protegidas en el barrio La Cebonera de Mairena del Alcor. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Alcor ha sido beneficiario de una subvención en concurrencia competitiva de 3.050.000 euros concedida por la Diputación de Sevilla destinada a la construcción de 61 Viviendas de Protección Oficial (VPO-VPT) en régimen general de venta, todas ellas con plaza de aparcamiento vinculada.

Las viviendas se ubicarán en el sector S-1.2 'La Cebonera', y el proyecto cuenta con un presupuesto total de más de 8,3 millones de euros, que se desarrollará hasta el año 2028, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde, Juanma López, y el concejal de Urbanismo, Santiago Mauri, han visitado las parcelas destinadas a la construcción de las 61 viviendas protegidas. Al respecto, López ha señalado que "seguiremos trabajando para que la vivienda esté en el centro de las políticas municipales".

Asimismo, el regidor ha añadido que esta actuación supone "un paso decisivo en la política municipal de vivienda, impulsando la oferta de vivienda asequible y de calidad para jóvenes y familias maireneras". Esta ayuda "refuerza el compromiso de Mairena con el acceso a la vivienda y con un modelo de crecimiento sostenible y equilibrado".

Sobre el barrio, el concejal de Urbanismo ha explicado que "estamos poniendo todo el empeño para que pueda convertirse en una zona prioritaria para el desarrollo de nuestro municipio".

Asimismo, López ha señalado que con esta subvención, Mairena del Alcor "continúa avanzando en su estrategia de desarrollo urbano y bienestar social".