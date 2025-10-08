Mairena del Alcor (Sevilla) impulsa un proyecto piloto de relojes geolocalizadores para mayores dependientes

Imagen de recurso acerca del proyecto piloto de relojes geolocalizadores para mayores dependientes.
Imagen de recurso acerca del proyecto piloto de relojes geolocalizadores para mayores dependientes. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 8 octubre 2025 12:46

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha puesto en marcha un proyecto piloto pionero que dotará de 60 relojes geolocalizadores a personas mayores dependientes del municipio, con el objetivo de reforzar su seguridad, autonomía y atención personalizada.

Esta actuación forma parte del proyecto 'Plataforma y Sensores Sociales: Innovando a través de la tecnología', financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Componente 22, Inversión 2, gestionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, explica el Consistorio en una nota de prensa.

El proyecto cuenta con una subvención europea de 109.500 euros y una aportación municipal de 22.995 euros, lo que supone una inversión total de 132.495 euros destinada a la innovación tecnológica en los servicios sociales.

Los dispositivos serán entregados a personas con reconocimiento de dependencia, mayores de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mairena (Afama) y usuarios del servicio municipal de ayuda a domicilio, con el fin de prevenir situaciones de riesgo, detectar emergencias y combatir la soledad no deseada mediante la tecnología.

El alcalde, Juanma López, que ha encabezado la entrega de los primeros relojes a los beneficiarios, ha subrayado el compromiso del Gobierno local con la modernización de los servicios sociales y la atención a las personas mayores.

López ha destacado que "nuestros mayores son lo más valioso que tenemos. Este proyecto representa un paso firme hacia una atención más humana y segura, donde la tecnología se pone al servicio del bienestar y la compañía de quienes más lo merecen".

En este sentido, el Ayuntamiento valora especialmente el esfuerzo realizado para obtener esta ayuda europea en régimen de concurrencia competitiva y la decidida apuesta municipal por cofinanciar el proyecto, reafirmando así su compromiso en la lucha contra la soledad no deseada y en la transformación tecnológica de los servicios sociales.

Contador