Mairena del Alcor (Sevilla) impulsa un proyecto piloto de relojes geolocalizadores para mayores dependientes

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Mairena del Alcor (Sevilla) ha puesto en marcha un proyecto piloto pionero que dotará de 60 relojes geolocalizadores a personas mayores dependientes del municipio, con el objetivo de reforzar su seguridad, autonomía y atención personalizada.

Esta actuación forma parte del proyecto 'Plataforma y Sensores Sociales: Innovando a través de la tecnología', financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), Componente 22, Inversión 2, gestionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, explica el Consistorio en una nota de prensa.

El proyecto cuenta con una subvención europea de 109.500 euros y una aportación municipal de 22.995 euros, lo que supone una inversión total de 132.495 euros destinada a la innovación tecnológica en los servicios sociales.

Los dispositivos serán entregados a personas con reconocimiento de dependencia, mayores de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Mairena (Afama) y usuarios del servicio municipal de ayuda a domicilio, con el fin de prevenir situaciones de riesgo, detectar emergencias y combatir la soledad no deseada mediante la tecnología.

El alcalde, Juanma López, que ha encabezado la entrega de los primeros relojes a los beneficiarios, ha subrayado el compromiso del Gobierno local con la modernización de los servicios sociales y la atención a las personas mayores.

López ha destacado que "nuestros mayores son lo más valioso que tenemos. Este proyecto representa un paso firme hacia una atención más humana y segura, donde la tecnología se pone al servicio del bienestar y la compañía de quienes más lo merecen".

En este sentido, el Ayuntamiento valora especialmente el esfuerzo realizado para obtener esta ayuda europea en régimen de concurrencia competitiva y la decidida apuesta municipal por cofinanciar el proyecto, reafirmando así su compromiso en la lucha contra la soledad no deseada y en la transformación tecnológica de los servicios sociales.