Mairena del Alcor (Sevilla) se prepara para la 64 edición de 'Flamenco en estado puro' con un homenaje a Nano de Jerez

Público asistente a una de las ediciones de flamenco de Mairena del Alcor. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALCOR

El programa rinde tributo al pintor Francisco Moreno Galván entre el 1 y el 6 de septiembre

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El festival de Cante Jondo Antonio Mairena, una de las citas más señeras y esperadas del calendario flamenco, celebra su 64 edición del 1 al 6 de septiembre de 2025. Los escenarios más emblemáticos de Mairena del Alcor --el Teatro Municipal Calixto Sánchez, la Casa Palacio de los Duques de Arcos y el Auditorio municipal Manuel Mairena-- proponen al público un extenso programa que reúne a las más grandes figuras del cante, el toque y el baile, que consolidan a la localidad sevillana "como el epicentro del flamenco a nivel mundial".

Esta 64 edición cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación y rinde homenaje al cantaor Nano de Jerez. Además, conmemora el centenario del nacimiento del pintor y poeta Francisco Moreno Galván, cuyo legado artístico inspira el cartel, informa el Consistorio en una nota de prensa.

"Un cartel de lujo para una edición histórica": La 'noche grande' del cante jondo. En este sentido, el momento culminante del festival llega con la Gran Gala, el 6 de septiembre, en el auditorio, con presentación del periodista y crítico Manuel Martín Martín. "Una velada para la historia que congrega en el mismo escenario a cuatro voces imprescindibles del género con potencia y sentimiento: la incombustible María Terremoto, el compás de José Canela, el quejío profundo de Virginia Gámez y la pureza de Manuel Castulo".

El toque correrá a cargo de una "nómina de virtuosos": Nono Jero, Antonio Higuero, Andrés Cansino y Manuel Herrera. Luisa Palicio deslumbrará con su baile, al compás del cante de Manuel de la 'Nina', Manuel de Gines, Miguel Ángel Heredia y el toque de Jesús Rodríguez.

SEIS DÍAS DE FLAMENCO CON MAYÚSCULAS

La gala del Festival pone el broche de oro a una intensa semana de flamenco "en estado puro". La programación ofrece al respecto propuestas "para todos los paladares".

La antesala del festival será el día 29 de agosto a las 22,00 horas, con una propuesta de flamenco fusión denominada 'Flamenkedada' que llevará a 'Jerez en estado puro' y tendrá lugar en el Auditorio Municipal Manuel de Mairena. Luis de Perikin acompañado de Joselete Mushogitano, la Junkerita, Manuel de Cantarote, Dolores de Perikin, Gema Carrasco, Fania Zarzana, Manuela Carrasco, Manuela Fernández, Samara Carrasco, Manuela de Perikin, Juan Diego Valencia Jr, Manuel Casado y Fernando de la Morena así como Saavedra se subirán a las tablas para ofrecer una "noche única".

Este lunes se inaugura oficialmente el festival en la Casa Palacio de los Duques de Arcos a cargo del alcalde de Mairena, Juan Manuel López, que precederá la conferencia 'Francisco Moreno Galván. Renuevo de la tradición en el Flamenco', a cargo de Juan Diego Martín Cabeza. Posteriormente, a las 22,30 horas, Ana María Ramírez 'La Yiya', con la guitarra de Niño Martín, ofrecerán un recital de cante.

La actividad se traslada al Teatro Municipal Calixto Sánchez los dos días siguientes, con Eva Yerbabuena, que presenta 'Yerbabuena' el día 3 de septiembre; mientras que, en el mismo espacio, al día siguiente, el bailaor Juan José Ortega impartirá una masterclass gratuita con plazas limitadas. La inscripción puede realizarse a través del correo 'cultura@mairenadelalcor.es' a partir del 11 de agosto.

El viernes 4, la Casa Palacio de los Duques de Arcos acoge dos propuestas. De un lado, desde las 21,00 horas tendrá lugar el encuentro entre Manuel Curao y Nano de Jerez titulado 'De Jerez a Mairena. Un paseo con Nano'. Además, a las 22,30 horas, será el turno para el recital flamenco con Pedro Montoya 'Chanquita' a la guitarra de Rubén Martínez.

El día 5, el auditorio será escenario, a las 22,00 horas, el LXIII Concurso Nacional de Cante Jondo Antonio Mairena. Organizado por la Casa del Arte Flamenco Antonio Mairena, esta edición rinde homenaje a la Peña Flamenca La Soleá por su 40 aniversario.

Las localidades para todos los actos, y especialmente para la Gala del 6 de septiembre, siguen a la venta en las páginas web 'festivalmairena.com', 'giglon.com', y presencial en la Villa del Conocimiento y las Artes.