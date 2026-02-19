Mairena del Aljarafe (Sevilla) amplía el plan municipal de vivienda con 208 nuevas VPO

Solar en Mairena del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado este jueves la ampliación de la primera fase del Plan Municipal de Vivienda con 208 nuevas viviendas de protección oficial (VPO), lo que eleva el total de esta etapa inicial de 449 a 657 viviendas protegidas.

La Corporación municipal ha dado luz verde a dos medidas orientadas a "mejorar la respuesta pública a la demanda de vivienda, especialmente entre jóvenes y familias maireneras", según ha destacado el Consistorio en una nota.

El alcalde del municipio, Antonio Conde, ha subrayado que "el Consistorio tiene la obligación de que la vivienda pública sea un eje fundamental del desarrollo de nuestras acciones", y ha añadido que "la vivienda es uno de los índices de desigualdad más importantes que puede existir en este país".

En este sentido, ha afirmado que "es una realidad y tenemos que poner las administraciones públicas todo lo que esté en nuestra mano y exigir a todo el que intervenga en el desarrollo de la promoción inmobiliaria para que la vivienda sea asequible, accesible a las personas".

Asimismo, Conde ha señalado que "tendremos que incidir sobre las personas que no tienen o que tienen una limitación a la vivienda, especialmente gente joven", y ha advertido de que "hay gente joven que no abriga en el horizonte la posibilidad de tener un proyecto de vida".

El primero de los acuerdos aprobados contempla aplicar el Decreto-Ley 1/2025 para facilitar la disponibilidad de suelo destinado a la construcción de viviendas protegidas.

La medida afecta a seis parcelas distribuidas en distintas zonas del municipio: dos en la zona noroeste del término municipal, correspondientes a los sectores 2 y 3; una en la zona suroeste, la parcela A6 del Sector 4; y tres en Mairena Sur, dentro del Sector 12, donde ya estaban previstas 449 viviendas protegidas.

En el caso de dos parcelas calificadas para vivienda libre y de titularidad privada, la aplicación del régimen excepcional queda condicionada a que las edificaciones resultantes se destinen a viviendas sometidas a algún régimen de protección. Este acuerdo permitirá incrementar en 128 el número de viviendas protegidas previstas en esta primera fase.

El segundo acuerdo aprobado aplica el artículo 24 de la Ley 5/2025 a la parcela B8 de la UE-2 del Sector 10 "Mairena Centro" con el objetivo de compatibilizar el uso de vivienda o alojamiento dotacional público en parcelas calificadas