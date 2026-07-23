Mairena Del Aljarafe (Sevilla) aprueba sus presupuestos con más inversión en servicios esenciales, economía y familias

Trabajadores llevando a cabo tareas municipales. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha aprobado este jueves, sus presupuestos municipales, en los que ha aumentado la inversión en modernización de servicios esenciales como limpieza, jardinería, parques, acerados, alumbrado o alcorques, un once por ciento, con el objetivo de "modernizar" los mismos, así como impulsar la economía local, aumentar el apoyo a las familias y fortalecer la convivencia.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, las cuentas municipales "reforzarán" la captación de fondos externos, cuadriplicando la inversión en empleo, triplicando el apoyo a empresas, duplicando las políticas de vivienda y aumentará un 18 por ciento los recursos para juventud y casi un 40 por ciento las políticas dirigidas a las personas mayores.

Asimismo, la Administración Local ha añadido que elevará más de un 80 por ciento la inversión en programación educativa, reforzará el apoyo a las asociaciones vecinales, pondrá en marcha la futura Agrupación de Protección Civil y multiplicará por seis la inversión destinada a diseñar una estrategia municipal frente al calor.

En este sentido el alcalde, Antonio Conde, ha afirmado que el presupuesto aporta "lo que más necesitan" los vecinos, como seriedad, estabilidad, certidumbre y seguridad. A su vez, el regidor ha agradecido a los grupos políticos "que lo han hecho posible". "Porque cuando se dialoga y se alcanzan acuerdos pensando en Mairena, gana nuestro pueblo", ha celebrado.

De esta manera, el Ayuntamiento ha expuesto que las nuevas cuentas permitirán mantener las inversiones ya iniciadas en la segunda modernización de Mairena, continuar desarrollando los proyectos del Plan de Actuación Integrado cofinanciados por la Unión Europea y "consolidar" las principales programaciones municipales en materia educativa, deportiva y cultural. Además, ha subrayado que reforzará las políticas de empleo, desarrollo económico, vivienda, juventud, personas mayores, protección ciudadana y apoyo al tejido asociativo.