Mairena del Aljarafe (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha acogido este miércoles 25 de noviembre, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un acto simbólico de condena frente a la violencia de género en recuerdo de la vecina Ana Millet, asesinada el pasado mes de junio, y de todas las mujeres víctimas de esta lacra.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la convocatoria, celebrada a las 12,00 horas en la Glorieta de las Mujeres, ha constituido el acto central de la programación municipal del 25N y ha contado con la asistencia de la corporación local, encabezada por el alcalde, Antonio Conde.

Durante el encuentro, el municipio ha trasladado su repulsa unánime frente a la violencia machista y ha renovado su respaldo a las familias y allegados de las víctimas, manteniendo vivo el recuerdo de Ana Millet y de todas las mujeres asesinadas.

En este contexto, la cita se ha integrado en la campaña municipal en torno al 25N, concebida con especial protagonismo juvenil y del tejido asociativo local.

Para ello, el programa ha reunido iniciativas de sensibilización, culturales y formativas que se extienden a lo largo de noviembre y diciembre, entre las que figuran el podcast juvenil 'Pasa el micro', la mesa redonda '¿De verdad no es necesario el feminismo?', el IV Encuentro de la Red de Referentes contra la Violencia de Género, las Charlas de vestuario en el fútbol base, el proyecto 'Broders' en los institutos, la tertulia Sin feminismo no hay democracia, la obra Arteología gitana, un cine joven especial 25N, la propuesta Jerez, Flamenco y pueblo Gitano, así como la atención terapéutica para mujeres supervivientes y el proyecto Recrea, orientado al reciclaje y la mejora de la empleabilidad.

La programación ha contado con la implicación de números as entidades, entre ellos Mujeres Diversas 'La Tierra', el Colectivo de Mujeres Aljarafe, Fakali, la Fundación Ana Bella, Mujeres en Igualdad, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, Jornaleras en Lucha, la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, Uporxlapública, Acción en Red, Kualiam, la Asociación Andaluza Stop Violencia Vicaria y Violencia Institucional y el Club Atlético Libertad.

El desarrollo de esta campaña ha sido respaldado por la declaración institucional aprobada por el pleno municipal el pasado jueves 19 de noviembre, mediante la cual el Ayuntamiento reafirma el carácter estructural de la violencia de género, rechaza los discursos que la niegan o minimizan y apuesta por sostener y reforzar las políticas públicas de prevención, atención y protección en coordinación con los recursos sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales.