Mairena del Aljarafe (Sevilla) convoca las ayudas 'Superamos' de 75.000 euros para deportistas y clubes destacados

Archivo - El alcalde de Mairena del Aljarafe (Sevilla), Antonio Conde, durante una charla a jóvenes deportistas del municipio. - DANIEL ZAMORA. - Archivo

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha convocado las ayudas 'Superamos' para deportistas y clubes destacados, que este año ascienden a 75.000 euros, frente a los 60.000 de la edición anterior, lo que supone un incremento del 25%.

Según ha subrayado el alcalde, Antonio Conde, en una nota, con estas subvenciones el Consistorio "busca seguir reconociendo, y cada vez más, el talento y el sacrificio de los deportistas y clubes, así como el fomento del mairenismo, ese sentimiento de orgullo que sirve para promocionar esta gran pueblo y abrazar a los nuevos vecinos".

En concreto, el Ayuntamiento concede estas ayudas en régimen de concurrencia competitiva a deportistas, entidades y clubes deportivos locales que hayan participado en competiciones federadas de carácter provincial, autonómico, nacional o internacional durante la temporada 2024-2025.

La convocatoria ha establecido tres líneas de apoyo: proyectos de deporte base a través de escuelas deportivas; proyectos de formación y tecnificación en competiciones oficiales --tanto de equipos y entidades deportivas como de deportistas individuales-- y organización de eventos deportivos en el municipio.

Asimismo, las solicitudes deberán tramitarse a través de la sede electrónica del Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 'imdcmairenadelaljarafe.sedelectronica.es', accesible en la web municipal, acompañadas de los anexos y la documentación requerida en cada caso.

Finalmente, el Consistorio ha explicado que la convocatoria ha sido publicada este pasado jueves, 28 de agosto, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), y ha añadido que el plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo miércoles 10 de septiembre.