AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) desarrollará una campaña con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con protagonismo juvenil y de las asociaciones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la programación reunirá propuestas culturales, educativas y de sensibilización para abordar las consecuencias de la violencia de género y la importancia de prevenirla.

Asimismo, entre las actividades figuran el podcast juvenil 'Pasa el micro', que prepara un episodio especial sobre el 25N; la mesa redonda '¿De verdad no es necesario el feminismo?', organizada por Mujeres Diversas 'La Tierra'; y el IV Encuentro de la Red de Referentes contra la Violencia de Género, centrado en las consecuencias de esta violencia en menores y su abordaje desde los ámbitos educativo, social y familiar.

También se desarrollarán 'Charlas de vestuario', dirigido a clubes y escuelas de fútbol base, y 'Broders', que trabaja la educación afectivo-sexual en los institutos.

Estas propuestas comenzaron el 13, 17 y 10 de noviembre, respectivamente, y algunas continuarán durante los próximos días y semanas.

En este contexto, el encuentro de la Red de Referentes será este viernes, 20 de noviembre, cuando tendrá lugar la tertulia 'Sin feminismo no hay democracia', el acto de condena de la violencia de género en recuerdo de Ana , la representación teatral 'Arteología gitana', un cine joven especial 25N y la actividad 'Jerez, Flamenco y pueblo Gitano'.

ACTIVIDADES DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Además, durante noviembre y diciembre se ofrecerá terapia especializada para mujeres supervivientes de violencia de género y se desarrollará el proyecto 'Recrea', que combina reciclaje, elaboración de bolsas sostenibles y formación para mejorar la empleabilidad de las participantes.

Las actividades serán los días 24, 25, 26 y 27 de noviembre y 3 de diciembre con la colaboración decisiva de varios colectivos, entre ellos Mujeres Diversas 'La Tierra', el Colectivo de Mujeres Aljarafe, Fakali, la Fundación Ana Bella y Mujeres en Igualdad.

Igualmente, han participado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Sevilla, Jornaleras en Lucha, la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, Uporxlapública y Acción en Red, así como Kualiam, la Asociación Andaluza Stop Violencia Vicaria y Violencia Institucional y el Club Atlético Libertad, que participa en el proyecto 'Charlas de vestuario'.

La campaña se acompaña del compromiso institucional aprobado este jueves por el pleno municipal, que reconoce la violencia de género como una violencia estructural y defiende el mantenimiento y refuerzo de las políticas públicas de prevención, atención y protección.

El acuerdo también recoge el rechazo a los discursos que niegan o minimizan esta violencia, la continuidad de los servicios municipales y la coordinación con los recursos sociales, sanitarios, educativos, policiales y judiciales.