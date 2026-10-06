Mairena del Aljarafe (Sevilla) inaugura el programa 'Cultura de Calle' con una "gran respuesta de público"

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha inaugurado el programa 'Cultura de Calle', que ha contado con una "gran respuesta de público" en sus primeras propuestas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el programa arrancó el pasado viernes 2 de octubre en la Plaza de la Velá de Ciudad Aljarafe con el espectáculo 'L'appel du vide', de la compañía Sirocco, y continuó el domingo 4 de octubre en la plaza del Parque Central con 'Descubriendo a Holly', de Úrsula Rosma y DaniDanielo.

De esta manera, 'Cultura de Calle' ha nacido con el objetivo de ofrecer a las familias espectáculos culturales de calidad, acercar propuestas de ocio asequibles y llenar de vida los espacios públicos de los distintos barrios de Mairena.

Asimismo, las primeras actuaciones han permitido disfrutar de propuestas de circo y artes escénicas al aire libre y en un ambiente familiar. La programación continuará durante el curso 2026/2027 con nuevas propuestas culturales en distintos espacios del municipio.

Así, 'Cultura de Calle' ha constituido la primera de las iniciativas de la programación cultural municipal para este curso, con actividades pensadas para públicos de distintas edades y para "disfrutar de la cultura en los espacios cotidianos de Mairena".