Mairena del Aljarafe (Sevilla) inicia un nuevo taller municipal de actividad física para mayores

Participantes de un taller municipal de actividad física para mayores. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DE ALJARAFE (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha iniciado 'Mayorfit 360', el taller municipal de acondicionamiento físico para personas mayores, una nueva propuesta especialmente diseñada para este colectivo "con ejercicios seguros, dinámicos y guiados por profesionales especializados".

En este sentido, el taller se impartirá dos días a la semana en cada uno de los centros municipales desde el mes de diciembre hasta mayo, con sesiones adaptadas a las capacidades y necesidades de las personas participantes, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

De este modo, 'Mayorfit 360' se incorpora como uno de los tres talleres nuevos de este curso. Tal y como ha manifestado la concejala delegada de Compromiso Social y Diversidad, Maribel Moreno, "con esta iniciativa damos un paso más para que nuestras personas mayores se mantengan activas, fuertes y con mayor autonomía en su día a día, apostando por un envejecimiento saludable que se note en su bienestar y en su calidad de vida".

Al respecto, el taller está concebido como una acción estratégica orientada a promover hábitos de vida saludables y a prevenir el deterioro físico asociado al envejecimiento. A través de ejercicios adaptados y supervisados, el Ayuntamiento busca mejorar la condición física general de las personas mayores y reforzar su participación activa en la vida comunitaria.

Esta iniciativa no es aislada, sino que se enmarca en la programación municipal para personas mayores. 'Sensorium', 'ReCrea', 'Proyecto Clik' a y 'CuidArte' son el resto de las propuestas desarrolladas solo durante el primer trimestre.