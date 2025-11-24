Mairena del Aljarafe (Sevilla) vuelve a abrir su Campus de Conciliación gratuito por Navidad

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) ha abierto este lunes el plazo de inscripción para el Campus de Conciliación de Navidad 2025/2026. Se trata de un recurso gratuito diseñado para facilitar la conciliación familiar durante las vacaciones navideñas ofreciendo actividades educativas y de ocio para niños de 3 a 12 años.

Según una nota remitida por el Consistorio, el servicio se desarrollará en el Complejo Deportivo Cavaleri del 22 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, excluyendo los días festivos. El campus contará con un horario general de 09,00 a 14,00 horas, así como con franjas ampliadas de entrada de 08,00-08,30 horas y salida de 14,30-15,00 horas.

Las familias empadronadas en Mairena antes del 1 de noviembre con hijas e hijos de 3 a 12 años, cuyos responsables trabajen presencialmente o se encuentren en búsqueda activa de empleo, podrán solicitar alguna de las 50 plazas disponibles.

De acuerdo con las bases, las inscripciones podrán realizarse del 25 de noviembre al 13 de diciembre tanto por sede electrónica, mediante certificado digital o sistema Cl@ve, como de forma presencial en los tres SAC municipales o en la Casa de la Juventud, que además ofrece la documentación en papel y apoyo en la tramitación. Toda la información, incluidos la ficha de inscripción, las bases y el resumen de instrucciones, están disponibles para su descarga en la web municipal.

Entre la documentación requerida se encuentran el certificado de empadronamiento colectivo, DNI de la persona solicitante, Libro de Familia y acreditación laboral o de búsqueda activa de empleo. Las plazas se asignarán aplicando criterios objetivos, entre ellos la situación laboral de las familias, la monoparentalidad, la condición de víctimas de violencia machista o la vinculación con centros de menores del municipio. En caso de empate, se celebrará un sorteo público el 16 de diciembre en la Casa de la Juventud.

Este servicio municipal forma parte de la estrategia de conciliación y apoyo a las familias maireneras que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el curso. Actualmente, el consistorio ofrece campus de conciliación en cada periodo vacacional, reafirmando su compromiso con la igualdad de oportunidades, la corresponsabilidad y la conciliación familiar y laboral.