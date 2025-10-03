Mairena del Aljarare (Sevilla) reconoce su talento empresarial local con la recuperación de los premios para el sector

Miguel Rus, presidente de la CES; Borja Uruñuela, presidente de AEMA; Antonio Conde, alcalde de Mairena, y Margarita Rincón, presidenta de la Comunidad de Propietarios del PISA, en el centro, junto a los premiados. - AYTO.DE MAIRENA DEL ALJARAFE

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mairena del Aljarafe ha celebrado la entrega de los recuperados 'Premios Mairena Empresarial', organizados por el Ayuntamiento y la asociación empresarial de la localidad (AEMA) con el objetivo de reconocer la labor de empresarios y empresarias por la prosperidad de la localidad y de seguir estrechando lazos entre el sector empresarial y el Consistorio.

El acto, que ha tenido lugar en la noche de este jueves en el Teatro Villa de Mairena, ha reunido a representantes institucionales y empresariales de toda la provincia, así como a numerosos emprendedores y empresarias locales, tal como informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Durante la gala se ha distinguido a seis empresas locales por su aportación al desarrollo económico y social de la ciudad: Promove Fisioterapia, por demostrar que el pequeño comercio puede ser también innovación, salud y visión holística desde lo local; Clan Tecnológica, por su mirada global y su apuesta por la sostenibilidad y Sanafarmacia, por su trayectoria de solvencia, creatividad y atrevimiento.

Asimismo, han sido reconocidas las firmas Moana, por representar el empuje del emprendimiento joven y una restauración mairenera con identidad propia; Licoe, por unir compromiso social y eficiencia; y Pepa Bermúdez, coach que inspira con su ímpetu, visibilidad y superación.

"Si algo tienen que hacer las instituciones, que ya por experiencia lo digo, es aportar certidumbre y estabilidad, porque sin ella no hay inversión, no hay crecimiento y no hay confianza. Mairena es y seguirá siendo tierra de talento, de innovación y de empleo. Esta gala lo demuestra. Tenemos presente, tenemos futuro y tenemos una comunidad unida en torno al progreso", ha añadido el alcalde, Antonio Conde.

En palabras de Borja Uruñuela, presidente de la AEMA, "Mairena es un caso de éxito y yo creo que el empresariado del municipio tiene que estar orgulloso de cómo contribuimos a su desarrollo, aún más ahora que celebramos nuestro treinta aniversario. Somos parte de ese éxito".

Por su parte, el presidente de la Confederación Empresarial de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha destacado que "la colaboración público-privada no es solo un concepto: es algo que se hace realidad todos los días. He tenido la oportunidad de debatir y compartir ideas con muchos de vosotros de la corporación, así como empresarios. Y se nota en cada uno ese espíritu de cooperación, esa voluntad de trabajar juntos, porque ahí reside vuestro éxito y el nuestro".