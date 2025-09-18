Mairena y San Juan (Sevilla) aprueban una moción de solidaridad con el pueblo palestino

Pleno de Mairena del Aljarafe donde se ha aprobado una moción de solidaridad con el pueblo palestino. - DANIEL ZAMORA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos sevillanos de Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache han aprobado este jueves las mociones impulsadas por el PSOE de cada municipio en solidaridad con el pueblo palestino.

La viceportavoz y secretaria general del PSOE de San Juan, Inma Muñoz, ha enmarcado en una nota de prensa que "el Ayuntamiento, como institución democrática y cercana a la ciudadanía, no puede permanecer ajeno al drama humanitario que está teniendo lugar en Gaza".

Por parte del municipio mairenero, según el acuerdo aprobado, el Consistorio colocará "una bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento para hacer pública su solidaridad con la población mientras dure el genocidio".

Los plenos de ambas localidades han acordado "instar al Gobierno de la Nación a tomar cuantas medidas sean necesarias para que todos los miembros de la Unión Europea adopten medidas de presión contra Israel".

Por último, se ha establecido "dar traslado de estos acuerdos al Parlamento Europeo, al Gobierno de la Nación, y a la Junta de Andalucía".

Las mociones aprobadas subrayan en su exposición de motivos que "todas las agencias de Naciones Unidas vienen documentando exhaustivamente la violación sistemática del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos que comete Israel desde hace décadas sobre la población palestina".