Mairena (Sevilla) acoge del 5 al 7 abril la tercera edición del festival de ocio Market Fest

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mairena del Aljarafe (Sevilla) acogerá del 5 al 7 de abril la tercera edición de Mairena Market Fest, un festival de ocio que se consolida como una de las mejores ofertas de entretenimiento de la provincia, tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El evento, que concentró el pasado año a más de 15.000 personas "de distintos rincones de Sevilla", presenta numerosas novedades, como un 'pescaíto' solidario para 3.000 personas, la participación de destacados influencers gastronómicos, un concepto innovador de salchichas bratwurst alemanas entre los food trucks, un concurso de coctelería, un mercado de moda flamenca o talleres gratuitos para los más pequeños de la familia.

En opinión del alcalde de Mairena, Antonio Conde, durante la presentación del evento, es un espacio de convivencia y "encuentro para los vecinos más y menos nuevos, y de actividad para contribuir al crecimiento económico que vive el municipio". Para ello, la cita vuelve a incluir una "magnífica" oferta gastronómica, nacional e internacional, con diez operadores de 'food trucks', y mucha música en directo durante todo el fin de semana, todo en la Plaza de las Naciones junto a la estación de Metro de Ciudad Expo.

Entre los 'food trucks' estarán Los Parrilleros Smoke House, de Mairena, con hamburguesas y carnes a la barbacoa americana; Sabor On Wheels, de Sevilla, con bao asiático; La Caprichosa, de Málaga, con pizzas; Olmars y sus sándwiches pulled pork y Wurla, y su nuevo concepto de salchichas alemanas bratwurst. Por otra parte, Pablo El Comilonas comandará un grupo de influencers que aportarán a Mairena notoriedad en redes sociales y ayudarán a organizar concursos gastronómicos, entre otras actividades.

El viernes, en la inauguración, se celebrará un concurso de coctelería con los estudiantes de hostelería del IES Atenea, además de concursos gastronómicos para votar las mejores recetas de 'food trucks' con premios para asistentes y operadores . La música va a ser protagonista durante todo el fin de semana con grupos con repertorios de los 80 y 90, como The Contratados, el rock de Doctor Diablo, la electrónica de DJ Marietta o la fusión cultural de One Pac and Fellow, entre otros.

Para los más pequeños están programados espectáculos musicales como Jack Sparrow o Cuando Garfio conoció a Campanilla. Completan los atractivos talleres infantiles totalmente gratuitos y el ya clásico Scalextric gigante. Pre Feria Dada la cercanía con la Feria, el evento acogerá un mercado de moda flamenca organizado por la firma El Patio de Mi casa y con más de 15 puestos para las últimas compras, así como un 'pescaíto' frito solidario con 3.000 mil cartuchos de pescado a beneficio del Hogar Luis Amigó y la asociación de afectados por la ataxia telangiectasia Aefat.